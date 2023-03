Modena City Ramblers, un crowdfunding per navigare tutti in Altomare

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ed eccoci qui, a distanza di sei anni dall’ultimo disco di inediti, a chiedervi un grande abbraccio, un abbraccio che sa di ritorno, un abbraccio che corrisponde ad un nuovo aiuto nel realizzare il nostro prossimo capitolo discografico! Come già per “Riaccolti”, progetto realizzato con il crowdfunding nella più completa indipendenza, vogliamo arrivare alla realizzazione di questo nostro nuovo lavoro contando esclusivamente sul vostro sostegno di co-produttori! In questi anni il mondo della discografia è divenuto sempre più un mondo a noi alieno, con logiche di mantenimento dei profitti e di promozione di artisti che non hanno praticamente nulla a che fare con ciò che come band noi siamo e facciamo. Un mondo che ormai sopravvive con tirature alquanto limitate per quanto riguarda i supporti fisici e che sempre più vede nello streaming l’occasione di ascolto della musica registrata. Da tantissimi anni noi siamo la casa discografica di noi stessi, fino ad ora contando sulla distribuzione fisica di un grande marchio come Universal: oggi pensiamo che per una realtà come la nostra non abbia più grande senso distribuire i dischi nei pochi punti vendita che sopravvivono, peraltro cedendo gran parte degli striminziti guadagni al distributore. La decisione è quindi che per la prima volta nella nostra storia il disco non sarà fisicamente distribuito.



Con il vostro aiuto, con il vostro abbraccio come co-produttori, realizzeremo la registrazione e tutta, appunto, la produzione esecutiva di questo nuovo nostro disco di inediti, tenendo come ricompensa base la copia fisica di queste nuove canzoni, che altrimenti troverete in futuro solo sulle piattaforme streaming e, se resteranno copie della tiratura del crowdfunding, al nostro banchetto, ma non nei negozi (anche quelli on line). Un lavoro che già dal titolo si presenta: “Altomare”, al largo da logiche di mercato e di grandi guadagni, dispersi tra le onde e distanti dall’occhio di chi cerca i pesci più grossi e remunerativi, quelli da spolpare o appendere come trofeo, a resistere, certo, perché non c’è alcun desiderio di lasciarsi affondare nel triste pensiero e Comportamento Unico che viene propinato agli odierni cittadini-consumatori, ma un resistere che non è semplice galleggiare, bensì un vigoroso e sognante nuotare verso la Terra Promessa, quella stessa Terra di utopie, bellezze, orizzonti e amori la cui ricerca ci ha fatto iniziare il cammino negli anni ‘90 scorsi! Noi siamo pronti ad accogliere il vostro abbraccio, che sa di ritorno su questo nostro e vostro cammino, in Altomare, ma insieme a inseguire le rotte più nascoste e preziose.



Altomare - Undici nuove canzoni affidate alla corrente, tra le onde più impetuose di un mare sempre più oscuro e indifferente e il nostro orizzonte più bello e prezioso.

Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e di Resistenza.

Santi, poeti, naufraghi, capitani coraggiosi, clandestini, disertori, sconfitti ma mai arresi, una umana ciurma in cammino, con le sue contraddizioni e le sue meraviglie, queste canzoni sono per loro, e per noi stessi che di questa ciurma facciamo parte, compagni in “Altomare”. Nei suoni di questo lavoro si ritrovano tutte le nostre identità musicali, dall’Irlanda all’Africa sahariana attraversando il Mediterraneo, sperimentando e incrociando generi, linguaggi e ispirazioni. Le registrazioni sono affidate ad un amico e collaboratore di vecchia data, Andrea Rovacchi, nel suo Sonic Temple studio di Parma, mentre la produzione artistica è curata direttamente da noi.

Come partecipare e diventare co-produttori di "Altomare"? Semplicissimo, scegliete una, o più di una, tra le proposte che mettiamo a disposizione ed imbarcatevi insieme a noi in questa nuova avventura. Si può pagare con carta di credito o bonifico bancario e al termine della campagna potrete riceverere a casa.