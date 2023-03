Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dance With Your Body è la mia prima canzone dance con un revival groove anni 80.

Questa è una canzone che ho scritto e composto ed è stata una delle più apprezzate dal pubblico negli ultimi concerti fatti nell'ambito del RDS Summer Festival: quindi ho deciso di portarla come seconda in questa sessione di Album Visual.



In questo video voglio evidenziare che la mente e il corpo sono un tutt’uno. Spesso dimentichiamo che attraverso la musica si intregano la libertà e l’espressione corporea. La danza ci libera dalle emozioni negative e ci permette di entrare in un'altra dimensione. La musica e la danza sono modi di comunicare, di relazionarci con il mondo ci permettono di esprimerci, di capire ancora di più noi stessi e i nostri stati d ‘animo. Se ti lasci trasportare dalla musica e dal movimento ti senti vivo la danza e la musica ci liberano dalle emozioni negative e ci permettono di entrare in un'altra dimensione senza pregiudizi, esprime libertà, serenità e socialità. Usciranno otto video musicali uno a settimana, con tutte ambientazioni diverse. In questi video sono autrice, DOP e regista.