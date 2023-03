Max Pezzali in concerto a Torino, la scaletta del 21 Marzo 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il 20 e 21 Marzo Max Pezzali sarà al Pala AliTour di Torino con il Max 30 Hits only, un concerto in nome dei vecchi tempi con i suoi successi indimenticabili che hanno conquistato intere generazioni. Il cantante emiliano si esibirà per ben due ore e venti ripercorrendo la sua carriera, dai tempi degli 883 al periodo da solista e il pubblico di Torino farà con lui un viaggio tra ricordi, emozioni e puro divertimento. Dopo le tappe di Milano dello scorso Luglio, ora è la volta della capitale piemontese per poi fare un concerto il 13 Maggio ad Ancona.