Il festival Decibel raddoppia e torna a Pasqua e a settembre

Il Ponte di Pasqua è uno dei più attesi dagli appassionati di musica elettronica: un fine settimana lungo nel quale festival e club sono pronti a dare il meglio di sé. Tra gli

appuntamenti più attesi, Decibel presents Easter Edition, in calendario domenica 9 e

domenica 10 aprile 2023 (da mezzogiorno a mezzanotte) al Mandela Forum di Firenze. Domenica 9 aprile la line up di Decibel propone Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, Patrick Mason, U.R. Trax, Mattia Trani (live) e Sara Mozzillo; lunedì 10 Marco Carola, Loco Dice, Ilario Alicante, Cloone, Chelina Manuhutu e The Florentian Cabaret. Da tempo immemore Nina Kraviz (nella foto d’apertura al Decibel dello scorso anno) è protagonista nelle console più importanti del mondo, così come la sua ТРИП (da pronunciarsi trip) è una delle più seguite ed apprezzate da pubblico ed addetti ai lavori; la dj e producer russa si colloca sempre ai vertici perché il suo percorso parte da molto lontano, da Irkutsk, città siberiana dove è nata e dove il padre la educava facendole ascoltare musica classica e composizioni italiane di maestri quali Nino Rota.



Da tantissimi anni Marco Carola ha saputo a sua volta costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, che anche questa estate tornerà al Pacha ogni venerdì sera. Loco Dice si caratterizza per saper contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, così come non disdegna disimpegnarsi nel mondo della moda, così come con il passare del tempo il percorso di Chris Liebing ha preso una direzione imprevedibile ma paradossalmente comune a tanti dj, passando attraverso esperienze quali la gestione di un club e il sano apprendistato in una casa discografica. Il suo ultimo album è uscito per Mute Records (Depeche Mode e tantissimo altro). Dopo la Easter Edition, Decibel Open Air tornerà sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 al Parco delle Cascine, sempre a Firenze; l’anno scorso ha saputo portare nella capitale

toscana oltre 50mila persone, il 30per cento delle quali provenienti dall’estero. Boris Brejcha, Moderat, Paul Kalbrenner e Salmo tra i primissimi nomi annunciati.