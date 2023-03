Snowland Music Festival, da Fabri Fibra a Il Pagante: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tutto pronto per l’edizione 2023 di Snowland Music Festival, che si terrà da sabato 22 a lunedì 24 aprile nella splendida cornice di Livigno. L’energia della montagna, le vibrazioni della musica e una grande community si fondono per dare vita a un evento musicale unico in Italia. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonto e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale. Non mancheranno gli after party che faranno ballare fino a notte fonda.



A scaldare il pubblico di Snowland Music Festival sabato 22 aprile saranno D-Nill, Frank Van Janek, Hugel, Mazay, Merk & Kremont e PRZI. La giornata si concluderà poi con l’esplosiva performance del rapper campione d’incassi Fabri Fibra. Domenica 23 aprile si esibiranno invece Andrea Oliva, Leon, Massimo Logli e il dj e producer tedesco di fama internazionale Sven Väth, considerato il pioniere della musica techno in Germania. L’ultima giornata del Festival, quella di lunedì 24 aprile, vedrà alternarsi sul palco Alexander Rya, Eddmaro, Il Pagante e In-Style. La serata finale si concluderà con il dj e producer di fama mondiale Steve Aoki, che grazie alle sue imprevedibili performance saprà dare la conclusione perfetta all’evento.



A ospitare Snowland Music Festival sarà ancora una volta Livigno, tra le mete sciistiche italiane più rinomate. Il perfetto cocktail tra bellezza del paesaggio alpino, piste innevate, snowpark, shopping e gastronomia. Un unico grande palco che in tre giorni, dalle ore 14 alle ore 21, intratterrà i partecipanti con tanta musica e divertimento. Snowland Music Festival è un evento in partnership tra Nameless Festiavl e Bivio Life. Radio m2o è la radio ufficiale.