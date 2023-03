Rodja, da passato ripesca Mi Sorreggerò: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mi Sorreggerò, il mio nuovo singolo, è in realtà un brano che ho scritto diverso tempo fa, se non ricordo male era il 2017 ed ero nello studio di NeroArgento. Dopo una prima stesura, ho tenuto il brano in stand by per quasi due anni per poi riprenderlo in mano nel 2019 quando, insieme ad Andrea Rock, Veronal e NeroArgento, i miei producer, sono arrivato alla versione definitiva che è quella che trovate sulle piattaforme digitali. Sono felice del fatto che in pochi giorni Mi Sorreggerò abbia totalizzato tantissimi ascolti su Spotify perché questo significa che il pezzo è piaciuto molto al mio pubblico.



Mi piace scrivere e fare musica ma soprattutto mi piace sperimentare e per questa ragione spesso lavoro con produttori e musicisti che provengono da mondi sonori diversi e che hanno quindi background e gusti musicali lontani dai miei. Sono nato nel 1987, Torino, e sono cresciuto, anche artisticamente parlando, ascoltando Subsonica, Linea 77, Prozac + band che mi hanno accompagnato dalla fine degli anni ’90 fino a inizio 2000. Ascolti che in qualche modo hanno influenzato il mio modo di fare e scrivere musica. Da sempre i miei brani sono una commistione di stili e generi e Mi Sorreggerò non fa eccezione in questo. Il sound è pop urban ma troviamo anche diversi elementi rock e l’elettronica sperimentale che insieme danno vita ad una ballad dinamica ed energica. Una cosa che mi viene detta spesso è che la mia voce è molto riconoscibile e questo non fa che rendermi felice, un elemento in più che mi distingue dalla miriade di produzioni che ogni giorno invadono il mercato musicale. E proprio per continuare a essere totalmente indipendente, soprattutto dal punto di vista artistico, ho fondato una mia etichetta discografica che ho chiamato Musica Pirata e che utilizzo anche per le mie produzioni.



Mi Sorreggerò si accompagna a una clip girata ad Alice Superiore nella splendida cornice della Casa Rosa, nel cuore del Canavese, da Alex Buffalo del Violex Studio. Non mi resta che invitarvi a seguire le mie pagine social per scoprire le prossime novità e soprattutto i concerti in arrivo.