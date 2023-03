Gianni Morandi in concerto a Firenze, la scaletta del 15 marzo

Lunga scaletta per il suo Go Gianni Go, tour italiano che lo terrà impegnato fino al 30 marzo Condividi

Gianni Morandi è uno dei cantautori più riconoscibili del panorama musicale del nostro Paese. Con una carriera lunga oltre mezzo secolo alle spalle e decine di canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana, Morandi rappresenta un simbolo per chiunque ami le canzoni leggere. L'eterno ragazzo di Monghidoro è stato recentemente protagonista del Festival di Sanremo e nel corso di tutti questi decenni è stato capace di farsi amare da tutti, oltre che per la sua musica, anche per il suo carattere, sempre solare e gioioso, come dimostrato anche al teatro Ariston poche settimane fa. Il nuovo tour di Morandi ha preso il via lo scorso 10 marzo da Rimini e ora toccherà numerose città per tutta la primavera, portandolo a suonare davanti a migliaia di persone di ogni età. Questa sera, mercoledì 15 marzo, salirà sul palco a Firenze.

La scaletta di Gianni Morandi a Firenze approfondimento Gianni Morandi, un concerto lungo 60 anni Basta intonare pochi versi di una qualunque delle sue canzoni di massimo successo per veder cantare decine di persone. Non c’è nessuno, infatti, che non sappia concludere la frase: “Fatti mandare dalla mamma…”. E questo è solo un esempio, perché Gianni Morandi è entrato nella cultura popolare italiana con la sua musica e il suo mood, tanto che oggi è amatissimo anche dai giovanissimi, nipoti di quelli che erano giovani quando lui esordiva sulla scena italiana. Di canzoni da portare sul palco per riempire una scaletta, Morandi ne ha in abbondanza ma la scelta dei brani da parte del cantautore per il suo nuovo tour è stata dettata soprattutto dalla necessità di alternare i brani meno recenti con quelli nuovi, dando al pubblico un ventaglio ampio e quanto più completo possibile della sua musica. Sebbene non siano stati annunciati gli ordini di uscita, a meno di modifiche da parte di Morandi, la scaletta dovrebbe essere strutturata come segue: L’allegria Se perdo anche te Una vita che ti sogno Varietà Occhi di ragazza In amore Bella signora Se non avessi più te Anna della porta accanto Vita Futura Caruso Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones Un milione di piccole tempeste Apri tutte le porte La ola Grazie perché Se puoi uscire una domenica sola con me Andavo a 100 all’ora Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte In ginocchio da te Uno su mille Scende la pioggia Si può dare di più Banane e lampone Evviva

Dopo le date di Rimini, di Milano e di Firenze, Gianni Morandi sarà atteso a Roma, Firenze, Bologna, Torino, Ancona, Bari e la chiusura, invece, è prevista a Eboli, in provincia di Salerno. Per il momento non sono previsti altri appuntamenti ma non è escluso che il calendario venga arricchito ulteriormente.