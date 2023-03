Adriana Spuria, la sua ode all'inverno si chiama December: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



December è il secondo brano in inglese dopo Restless che ho inserito nell’album che prende il mio nome Adriana Spuria e che uscirà il 17 marzo. December posso benissimo considerarla come un’ode all'inverno che ho scritto in forma canzone. Il videoclip si apre con una chitarra acustica, la stessa che c’é nel brano ripresa mentre la registravo in studio, poi un violino, vero protagonista del brano con la voce e infine una clip dove ci sono io che commento con una espressione di dissenso e dispiacere queste parole “l'inverno è troppo breve e il caldo ci perseguita, nella mia mente c'è dicembre". Questa è la traduzione in italiano dell'incipit della canzone, scriverla è stato un modo per cantare la gioia del passaggio ai primi freddi. Dopo un’estate caldissima e lunghissima, direi anzi infinita. Sento in maniera molto forte il peso della crisi climatica e non posso negare che sono molto arrabbiata per come l’umanità sta trattando il pianeta, forse vivere a Siracusa, in Sicilia, mi ha reso intollerabile il caldo eccessivo delle ultime estati di lunghissima durata, un fenomeno che ha intaccato fortemente non solo l’ecosistema, ma anche il nostro equilibrio psichico.



Quando l’ho composta intendevo celebrare la bellezza della natura nella stagione invernale, la natura che ci ricopre di regali sempre con grande generosità, nonostante il nostro comportamento. Nel videoclip si susseguono immagini che richiamano la montagna innevata del nord, fiocchi di neve che accarezzano l’anima. La vita ci sorprende sempre con le sue risorse, come un fiore bucaneve che fuoriesce dal ghiaccio, così dal gelo della solitudine può fiorire un dono chiamato amicizia. Il ricordo di un amico, poter toccare il suo viso ancora una volta, sottolinea quanto siano preziosi i legami umani, che nelle canzoni sono spesso confinati soltanto a edulcorate storie d'amore. Conoscere una persona nuova e scoprire con essa un’affinità di intenti e di gusti, ma anche una diversità che mi arricchisce, è un regalo che non posso dare per scontato o sottovalutare, come fosse un rapporto meno importante rispetto ad una relazione sentimentale .Anche la presenza degli amici animali che mi accompagna da sempre è una bellissima forma d’amore, un gatto, un cane e una volpetta sono infatti presenti nel video insieme al senso della magia di Dicembre. Ricercare il calore nella semplicità degli affetti, essere capaci di sentire empaticamente il flusso della vita intorno a noi , sono tutti valori che nel tempo hanno acquistato per me un ruolo fondamentale. Questa canzone mi è nata dentro come un abbraccio, una carezza all'ambiente, alla bellezza dei colori intensi e del senso di quiete che Dicembre mi suscita, che appartiene alle stagioni mature, come le seconde stagioni della vita.



Il videoclip segue di pari passo le indicazioni del testo del brano ricostruendo visivamente le emozioni appena descritte con bellissimi paesaggi imbiancati, ferrovie del nord europa e riprese mie che commentano il testo della canzone in silenzio. Non canto nel video, suono soltanto limitandomi ad arpeggiare il brano sulla chitarra, in un’ensamble acustica col violino, vero protagonista insieme alla voce della canzone. Il videoclip è stato prodotto da LaFabbrika produzioni e realizzato presso LaFabbrikamusiclab; operatore di ripresa nel girato dove sono presente io è Alessio Salerno.