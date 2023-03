Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dovrei dire la mia: io non so. Ho bisogno di Tempo: quest’espressione, oltre ad essere un pensiero diffuso nel dietro le quinte di molti di noi, è anche l’insieme dei titoli del nuovo Ep di N.A.I.P., che si chiama appunto Dovrei dire la mia ed è già disponibile su tutti gli store digitali per INRI.



Attraversano questo concetto quattro brani dominati dall’elettronica, all’interno della quale pianoforti impazziti si alternano con batterie tarantolate, fischi, voci al limite della pièce teatrale, urla in riva al mare, giochi di parole e il canto di una donna che apre e chiude l’EP. La produzione di Stabber, la collaborazione di Angelo Trabace e la voce di Galea vanno a dare all’opera quei colori in più con cui N.A.I.P. da qualche tempo a questa parte ama contaminarsi. N.A.I.P. annuncia inoltre la sua nuova avventura dal vivo con il Dovrei dire la mia in tour, le nuove date nei club ad aprile 2023, organizzate e distribuite da Vivo Concerti. Il tour partirà da Torino (giovedì 6 aprile, Hiroshima Mon Amour) per continuare poi a Milano (venerdì 7 aprile, Santeria Toscana 31), a Roma (giovedì 13 aprile, Monk), a Livorno(venerdì 14 aprile, The Cage) e per terminare a Bologna (sabato 15 aprile, Locomotiv Club).