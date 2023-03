La Prima Estate, il programma dei due weekend di giugno si arricchisce

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È una line up sempre più ricca e vivace quella de La Prima Estate, il festival che torna al Lido di Camaiore in due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) per una seconda edizione che si prospetta già un’esperienza unica, più che un festival. Una vacanza.

Quattro i nomi, di cui tre headliner, che si uniscono a quelli già annunciati per arricchire un cartellone che tiene insieme artisti della scena internazionale, dall’indie al classic rock all’elettronica fino all’hip hop: la leggenda del rap Nas (16 giugno), il duo di dj tra i più esaltanti della scena elettronica, i Bicep (18 giugno), il nuovo talento del rap italiano Geolier (16 giugno) e il producer più importante della scena trap americana Metro Boomin (25 giugno). Il 16 giugno sarà Nas, vero e proprio capitolo di storia della musica hip hop, il primo headliner sul palco del Lido di Camaiore ad aprire la seconda edizione de La Prima Estate. Già dal suo esordio nel 1994 con Illmatic, Nas ha rivoluzionato con i suoi testi la storia del rap, scalando da subito le classifiche mondiali. Una carriera costellata da dischi di platino, featuring di successo, ripetute nomination ai Grammy fino alla vittoria nel 2021 con King's Disease come "Best Rap Album", seguito poi da un secondo capitolo e da un album pubblicato a sorpresa, Magic, con A$AP Rocky e DJ Premier.



Live il 16 giugno arriva il rappresentante del nuovo pop partenopeo, il rapper Geolier, classe 2000, 17 dischi di platino e 20 d'oro e più di un miliardo e 400mila streaming audio e video. Entrato da subito nel gotha dell’urban italiano, il suo ultimo album II coraggio dei bambini, uscito a gennaio 2023 vanta i featuring di Sfera Ebbasta, Guè, Lazza, Paky, Shiva e nella sua carriera, iniziata nel 2018 con P Secondigliano, può contare anche le collaborazioni con Mace, Emis Killa, Gemitaiz e Noyz Narcos.

A guidare la line up del 18 giugno è il dj set che porta la firma dei Bicep, il duo di dj nordirlandesi di base a Londra Matt McBriar e Andy Ferguson, tra i nomi più importanti degli ultimi dieci anni della scena elettronica, abili come pochi altri a miscelare world music ed elettronica, house, ed electro. Introdotti alla musica elettronica attraverso artisti del calibro di Aphex Twin e Laurent Garnier, i Bicep scavano in profondità tra IDM, italo, techno, electro, jungle inserendosi sin da subito sulla scena internazionale e nelle line up di festival come il Coachella e il Primavera Sound ed esibendosi nei club più importanti di tutto il mondo, tra cui l’Amnesia di Ibiza e l’Electric Brixton di Londra.



Si chiude la lista degli headliner con il nome di punta della scena trap americana, Metro Boomin, sul palco il 25 giugno. Metro Boomin, nome d’arte di Leland Tyler Wayne, è produttore, DJ, già nominato ai Grammy Award, co autore di alcuni degli album più incisivi della seconda metà degli anni Dieci come Savage Mode con 21 Savage. 29 anni e già nel pantheon dei migliori producer trap di tutti i tempi, ha ridefinito la direzione dell’hip hop. Nel 2022 pubblica il suo ultimo lavoro Heroes & Villains, un album che lo consacra ancora una volta come uno dei producer più dotati, capace di superare se stesso rappresentando un genere senza mai rimanerci intrappolato. Una discografia impareggiabile, nel 2020 è al primo posto nella Billboard Top 200, il suo singolo Creepin’, firmato insieme a The Weeknd è una hit da oltre 400 milioni di stream su Spotify. La Prima Estate non vuol dire solo musica ma anche vacanza, mare, divertimento sulle spiagge della Versilia. Proseguono infatti fino al 31 marzo le agevolazioni dei pacchetti Day&Night pensati per combinare il prezzo dei biglietti con quello delle camere d’albergo e degli ombrelloni degli stabilimenti balneari. Disponibili sul sito tutte le combinazioni possibili per godersi a un prezzo scontato i concerti e la Versilia.



Weekend 1



Ven 16 - NAS – GEOLIER – 2 NOMI DA ANNUNCIARE



Sab 17 - BON IVER - KINGS OF CONVENIENCE - JAPANESE BREAKFAST – GUINEVERE

Dom 18 - BICEP – 3 NOMI DA ANNUNCIARE



***

Weekend 2

Ven 23 - ALT-J - CHET FAKER - DOMi & JD BECK - JUST MUSTARD

Sab 24 – JAMIROQUAI - NU GENEA LIVE BAND - STUDIO MURENA - BRUNO BELISSIMO

Dom 25 - METRO BOOMIN – 3 NOMI DA ANNUNCIARE