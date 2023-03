Guido Catalano, una playlist tra musica e poesia

Smettere di fumare baciando (Rizzoli) segna il ritorno dell’autore alla poesia dopo sei lunghi anni. Ad accompagnare l’uscita del libro c'è lo “Smettere di fumare baciando live tour” che vedrà la rockstar del verso d’amore declamato esibirsi dal vivo nei club d’Italia e non solo, con un nuovo show e nuove storie di cui innamorarsi. Per Sky TG24 scegli dieci canzoni speciali

Margherita di Riccardo Cocciante

Poesia associata: Fuor di metafora

Per me Margherita è la più bella canzone d’amore scritta negli ultimi cinquecento anni in Italia. Non scherzo. Lo penso così seriamente che ho scritto una poesia che si chiama “Fuor di metafora” e che è un omaggio a Riccardo Cocciante e a questa splendida canzone.



Maledetta primavera di Loretta Goggi

Poesia associata: Loretta Goggi

Era il 1981, io avevo dieci anni e Loretta Goggi arrivava seconda al Festival di Sanremo. Ho un bellissimo ricordo di quel Festival e “Maldetta primavera” resta una delle mie canzoni preferite al mondo. Nella mia ultima raccolta c’è una poesia che si chiama “Loretta Goggi” e cerca di esprimere quanto voglio bene a quella canzone.



Arrivederci Tristezza di Dario Brunori

Poesia associata: Tristezza chiama tristezza

Qualche estate fa ero molto triste e questa canzone mi ha aiutato parecchio. Poi sulla tristezza ci ho scritto anche io un sacco di cose. È un modo come un altro per esorcizzarla.



L’anima non conta degli Zen Circus

Poesia associata: Sbronzi all’alba senza sigarette

Gli Zen sono il mio gruppo rock preferito e nei live spaccano. “L’anima non conta” mi ricorda un’estate di viaggio in Italia. Giravo senza sosta in un tour infinito per leggere le mie poesie dovunque mi fosse concesso e questa canzone mi ha accompagnato come una buona amica.



Ho un anno di più di Lucio Battisti

Poesia associata: Ti voglio bene si dice al cane

Amo Lucio Battisti e amo le “canzoni di fine rapporto”. “Ho un anno di più” ne è un ottimo esempio. Da parte mia, ho scritto molte "poesie di fine rapporto”, (PFR). Tipo “Ti voglio bene si dice al cane”.



Al mercato di Porta Palazzo di Gianmaria Testa

Poesia associata: Torino addio

Una bellissima canzone che parla della mia città. Io ho scritto poco su Torino: solo due poesie. Ma tutto sommato le voglio abbastanza bene.



Vieni a vivere di Dente

Poesia associata: Tu sei una

Di Dente amo la capacità di parlare d’amore in modo ironico e talvolta surreale.

Anche io tento di approcciare l’amore in questo modo e infatti io e Dente ci stiamo simpatici.



Se ti tagliassero a pezzetti di Fabrizio De Andrè

Poesia associata: Ma quante stazioni che ha Genova

Un’altra canzone d’amore di un livello poetico straordinario. Da parte mia ho scritto una poesia che parla delle stazioni di Genova. Chissà se sarebbe piaciuta a Fabrizio.



Non si può smettere di fumare di Ricky Gianco

Poesia associata: Smettere di fumare baciando

Non conoscevo questa canzone. È perfetta da abbinare al titolo della poesia che dà il nome al mio ultimo libro. E tra l’altro è una gran bella canzone.



Bellamore di Francesco De Gregori

Poesia associata: Quella ragazza lì

Qui, l’unica cosa che mi sento di dire è che se mai rinascessi non mi dispiacerebbe rinascere De Gregori.



NOTA

Tutte le poesie associate sono tratte da Smettere di fumare baciando (Rizzoli, 2023), tranne Fuor di metafora che è tratta da “La donna che si

baciava con i lupi” (Rizzoli, BUR).