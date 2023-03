Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Oggi parliamo di un argomento che mi sta tanto a cuore: il compleanno. Il momento in cui siamo venuti al mondo. Sembra un gioco da ragazzi ma non lo è. È un incastro di infiniti miracoli e, dal mio punto di vista, un'opportunità per trasformare l'anima. Non credo sia un'occasione unica ma bensì credo si ripeta numerose volte in tante vite o varie volte nella vita stessa. La nascita e la rinascita avviene quando proviamo a "pensare un po' diverso", ogni volta che saliamo sulla cattedra per vedere la realtà da un'altra angolatura. La nascita e la rinascita accade ogni volta che ci colleghiamo all'amore che portiamo dentro e riusciamo a far sì che l'orchestra del mondo risuoni anche essa rinata in quella immensa vibrazione. Molti dicono che l'inferno sia la vita stessa, da un certo punto di vista è così perché in questa vita portiamo dei pesi. Qualcosa da trasformare. E ogni occasione di bellezza e di scelta e' il campo di gioco di un libero arbitrio che ci rende tutti connessi e potenzialmente sovraumani. Ecco a voi le mie dieci proposte musicali per un anno che si compie. Dieci canzoni come inno alla gioia, alla luce, alla profondità, al miracolo, alla speranza e alla vita stessa in tutte le sue declinazioni di luce.



1) Something - The Beatles

Loro; dopo niente è più lo stesso. Scegliere un brano tra questi capolavori è cosa molto ardua. Per questo giorno speciale e per questa playlist, altrettanto volutamente ricercata, vi propongo questo diamante. Qualcosa.....si è qualcosa di indefinitivamente bello.



2) The Ocean - Rchard Hawley

Distillato puro di leggerezza, di ritrovamenti rari sotto l'oceano, di emozioni condensate attraverso il tutto.



3) Bachelorette - Bjork

Un viaggio infinito, un moderno bolero. La vita danza e si moltiplica inesorabile e potente. Viscerale.



4) Inno alla gioia - Ludwig Van Beethoven

Se un senso c'è lo troviamo nel genio che dipinge l'amore. Non si può descrivere parafrasando una musica così. Che a chiamarla musica sembra quasi riduttivo.



5) Peel the paint - Gentle Giant

La memoria va custodita. I capolavori osannati. Questo è proprio il caso. Direi proprio di sì.



6) L'amore accade - Banco del Mutuo Soccorso

Un brano intimo di autodeterminazione, di rispetto, di compassione. Che descrive la forza, il coraggio e l'umiltà di una donna Angelica disposta a tutto per difendere il proprio onore profondo e la verità. Non sono forse queste le caratteristiche che distinguono l'amore vero e l'essenza di una vita che vale la pena di essere vissuta?



7) Don’t talk - Beach Boys

Non serve parlare quando dalle mani e dagli occhi ogni vuoto si annulla e tutto diventa uno. Consiglio di ascoltare questo capolavoro ad altissimo volume in una giornata di sole.



8) Grace - Jeff Buckley

E grazia sia. Qui, oltre e ovunque. Un artista che è venuto a mancare intorno alle 21.30 della notte del 29 maggio 1997, facendo il bagno nel fiume, prima ancora che questo suo disco capolavoro lo rendesse leggendario in tutto il mondo. Ovunque tu sia, voce d'angelo, grazie.



9) Walkin on air - King Crimson

Quello che è leggenda è destinato ad essere un promemoria per l'anima. Si vede che sono cresciuta a pane e prog vero?



10 ) Patient Number 9 - Jeff Back

Salutandoti a cuore aperto Jeff...ci manchi.



Ma come dice Franco Battiato "Torneremo ancora". O forse non andiamo mai via del tutto.