L'artista olandese ha appena pubblicato in Italia il suo primo singolo che in Europa è già una HIT. Il testo è cantato in inglese e in francese e trasmette le poliritmie del continente africano. In esclusiva per Sky TG24 sceglie le sue dieci canzoni speciali

Suzan & Freek - Goud

Questa è davvero la mia canzone preferita in assoluto. Sono sempre dell'umore giusto per la musica di Suzan & Freek.



Flemming - Automatisch

Mi dà tanta energia, mi viene spontanea la voglia di ballare e mi rende felice. La canzone mi aiuta anche quando mi sento un po’ giù.



Billie Eilish - Happier Than Ever

Questa canzone mi tocca sempre, l'insieme è semplicemente fantastico. La prima volta che l'ho ascoltata, mi è venuta subito la pelle d'oca.



Benn Platt - Grow As We Go

Penso che questa canzone sia davvero sottovalutata, perché non la sento abbastanza in giro. Questo è davvero un brano che ascolto quando voglio un momento per me stesso.



Adele - I Drink Wine

Di questa canzone adoro l'atteggiamento! Il modo in cui arrivano le liriche e la voce della cantautrice britannica è davvero fantastico!



Boef - Al Die Dagen

Penso che questa canzone sia una delle migliori di Boef. La traccia è in loop da giorni. Anche se non ascolto rap spesso, questo brano mi parla davvero.



Stromae - Formidable

Non ho spiegazioni per questo pezzo estratto dall’album “Racine carrée” di qualche anno fa. Solo una parola: semplicemente formidabile!



Coldplay - Yellow

Sono andato a vedere i Coldplay l'anno scorso, e durante il loro concerto ho avuto sempre la pelle d'oca. L'esecuzione di questa canzone dal vivo è stata fantastica e ogni volta che l'ascolto, penso a quel momento.



Lewis Capaldi - Bruises

Ho scoperto Lewis Capaldi in un periodo in cui non mi sentivo molto bene. Da allora, ho sempre avuto un debole per la sua voce. E finalmente l'ho sentito dal vivo ad Amsterdam, sono rimasto senza parole!



Harry Styles - As It Was

Da questa canzone ricevo delle vibrazioni super positive. I bei momenti arrivano proprio quando ascolto questo brano che mi fa sentire felice.