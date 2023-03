Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Occhi (Infecta Suoni&Affini/ADA Music Italy) e il nuovo album di Martino Adriani ed è il suo terzo album di inediti; il disco parla di storie di amori e di mostri, di occhi e di posti, con una scrittura diretta alle emozioni e una sensibilità pop sfumata qua e là da colori vintage, dissonanti e psichedelici. Contiene 11 tracce e la produzione artistica è firmata Manuele Fusaroli e Michele Guberti. Testi e musiche sono di Martino Adriani. Nell’album hanno suonato, oltre ad Adriani, Michele Guberti, Manuele Fusaroli, Ilaria Passatore Argento, Mxx.



Questa la tracklist: “Amico Gorilla”, “Rospo”, “Lampadina”, “Mostri”, “Tanqueray”, “Romantici sul serio”, “Scarabocchi”, “Divano”, “Radici”, “Serotonina”, “Venere”.



Martino Adriani spiega che "Occhi è un album che amo definire ‘cinematografico’, in cui ogni canzone ha un’ambientazione e uno stile di produzione del tutto proprio e differente dagli altri brani. Non riesco a classificare il genere: c’è una sensibilità pop,

ma è sfumata, di qua e di là da, da colori dissonanti e psichedelici. Nessuna ‘over produzione’, ma un lavoro dosato, a tratti minimale, che prova ad abbracciare orizzonti non proprio convenzionali. Il tutto è legato da una scrittura che si

lascia ispirare dalla potenza di sguardi magnetici e intriganti, teneri e dolci, cupi e bugiardi. In questo album ci sono occhi pieni di bombe di un amico incompreso, occhi che si incontrano, si innamorano e poi si allontanano. Occhi sinceri di una madre, occhi che sorridono ma nascondono affanni. Occhi di un viaggio che passa per Mumbai e per l'Inghilterra, che attraversa l'Italia, da Napoli a Venezia, ma non scorda i paesi di provincia, quelli delle radici. Un viaggio che si conclude in uno sguardo, quello della persona amata, la Venere che riesce a regalarci quiete".