Malvax, la colonna sonora della vita è racchiusa in Stereo: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Stereo, il nostro nuovo singolo nato da una bellissima collaborazione con Davide Roberto e Mattia Orlandini (in arte Frank!), è stato registrato negli studi di Auditoria Records (in provincia di Como) e prodotto dal nostro bassista Jurijgami (Jurij Cirone) e dal nostro tastierista Sprunk (Francesco Ferrari), ed è stato pubblicato il 3 febbraio 2023 su tutte le piattaforme streaming con Piuma Dischi e distribuito da The Orchard. Il brano rappresenta il secondo frammento, dopo il nostro ultimo singolo “Gelida”, che va a comporre l’EP in uscita nei prossimi mesi; un altro frammento che va a definire un po’ di più il quadro del nostro progetto, con il quale vogliamo raccontare il nostro essere, la nostra vita, quello che viviamo e quello che per noi è più importante. La nostra musica è da sempre l’insieme di tante cose: a tratti autobiografica, perché prende spunto da quello che siamo e da quello che ci capita nella vita di tutti i giorni, e a tratti frutto della nostra fantasia, di quello che potremmo e vorremmo essere. Attraverso l’unione di questi due mondi amiamo

raccontare quella che per noi è la vera realtà, la nostra visione del mondo filtrata attraverso i nostri occhi e le nostre emozioni. Con Stereo, in particolare, vogliamo raccontare e mettere in primo piano il legame indissolubile tra la musica e la vita stessa; vogliamo celebrare con forza l’importanza e la potenza della musica, il modo in cui questa sappia raccontare e accompagnare ogni attimo della nostra esistenza. È così che, attraverso un racconto di sentimenti, di rapporti umani, nasce la frase “risuoni nello stereo”, una sorta di metafora che spiega come anche l’emozione più ancestrale e profonda si possa raccontare, vivere e rivivere attraverso una melodia, una canzone. Proprio per questo motivo abbiamo fortemente voluto e ricercato anche un grande impatto sonoro per questo brano, ricreando una ritmica decisa e travolgente e reinterpretando in chiave moderna la forza dei riff e degli ambienti Synth tipici degli anni ’80. La stessa energia è stata ricercata anche nel videoclip del brano, curato da Leonardo Foschi e Letizia Ballarini, ormai da anni al nostro fianco nella produzione dei contenuti video della band. Il videoclip alterna attimi di “introspezione”, dove i membri della band vengono trasportati in dimensioni alternative che raffigurano le diverse sfumature delle nostre personalità, a momenti di totale sfogo, nei quali ci troviamo a suonare con tutte le nostre energie nel bel mezzo di una festa. Attimi apparentemente slegati, la cui alternanza va però a rappresentare l’essenza vera della vita stessa, tanto fatta di momenti di chiusura ed

esplorazione di se stessi quanto di momenti in cui la liberazione del proprio essere diventa necessaria e irreprimibile. Questo percorso, che imprime su immagine lo stesso filo narrativo del testo della canzone, porta a un’esplosione di energia, uno sfogo e una definitiva ricerca della propria serenità interiore. E questo processo, che parte da fatti reali e si conclude con un nuovo stato d’animo e una rinnovata visione della vita, passa attraverso la musica, attimo per attimo.