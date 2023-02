Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Questa canzone parla di una mancanza, una parte della propria vita che purtroppo non c’è più. Un giorno mi sono seduta al pianoforte, ho scelto tre accordi e ho cominciato a scrivere una canzone. In quel momento ho sentito un bisogno e la necessità di scrivere per qualcuno, di parlargli in qualche modo e di dirgli quello che non sono riuscita a dire. Come quelle parole che tieni dentro e continui a ripetere senza una fine o quei pensieri costanti che ti tormentano giorno e notte e non ti fanno stare bene. Così ho cercato di buttarle fuori, di sfogarmi e sperare in qualche modo che quella persona potesse sentirmi, e come dico sempre, non c’è modo migliore che farlo con una canzone.



In questo video volevo essere me stessa al cento per cento, spogliarmi delle mie fragilità e liberarmi da questi pensieri. Il pianoforte è stato per me la parte essenziale del video. Questa canzone l’ho scritta proprio così, seduta su uno sgabello con le mani al pianoforte. È nato tutto così spontaneo, lui mi dava le note giuste e io lo seguivo con le mie parole e la mia voce. Un altro elemento importante in questo video è uno specchio nel quale io mi sono riflessa. Ho riflesso il mio volto e tutto quello che ci sta dietro, ho oltrepassato quei cm di vetro per poter espandere le mie parole oltre quella stanza, quella stanza così piccola e così intima ma molto profonda. Vorrei tanto che ognuno di noi potesse prendersi del tempo per liberarsi di quei pensieri che ci tormentano, dei rimpianti e dei rimorsi, delle frasi non dette, delle scuse non fatte e dei perdoni mai avvenuti. Con questa canzone non ho avuto le risposte che volevo, il perché questa persona ha deciso di andarsene dalla mia vita e forse mai le avrò, ma di una cosa sono certa, sono riuscita a liberarmi da questi pensieri costanti e instabili e dai miei rimorsi, e ogni volta che la canto mi ritrovo a stare meglio.



La musica è la mia reazione alla vita e a tutti i momenti che ne fanno parte e la contraddistinguono, scrivere e comporre canzoni per me sono da sempre un rifugio, una guida, anche uno sfogo se così possiamo definirlo a tutti momenti che attraverso, alti e bassi, lunghi e brevi, intensi e leggeri. Questo è il concept generale per ogni mio brano, seguo molto l'istinto ed è proprio questo il messaggio che voglio mandare ai più giovani. Ogni volta che presento un brano sento la responsabilità di dover comunicare qualcosa e farlo al meglio. Il mio consiglio? Nonostante le difficoltà affrontare la vita sempre con entusiasmo e determinazione perchè ogni traguardo è possibile dipende solo da noi. Non è un momento semplice per noi giovani, il periodo che stiamo vivendo ci porta a chiuderci inevitabilmente in noi stessi. Bisogna trovare il giusto slancio per tornare alla spensieratezza di un tempo e la musica è una grande medicina in questo. Viva la musica! A breve ci saranno tantissimi novità vi aspetto sui miei canali social!