Ava Max in concerto a Milano, tutti i dettagli

Ava Max sarà in concerto a Milano. La stellina statunitense del pop arriverà finalmente in Italia per un appuntamento imperdibile. Lunedì 15 maggio l'artista si esibirà sul palco del Fabrique.

AVA MAX, IL CONCERTO AL FABRIQUE DI MILANO
Dopo una lunga attesa, la popstar ha annunciato le date del tour con cui porterà la sua musica su alcuni palchi del Regno Unito e di Paesi europei. Il 14 aprile Ava Max darà il via alla tournée da Manchester per poi toccare altre città.

Lunedì 15 maggio la cantante arriverà al Fabrique di Milano per l'unica tappa italiana del tour. L'artista ha scritto su Instagram: "Finalmente andrò in tour!! Ragazzi, non vedo l'ora di vedervi".

AVA MAX, LA DISCOGRAFIA
Ava Max è tra le stelle più luminose della scena discografica pop. La grande esplosione mediatica è arrivata con la canzone Sweet but Psycho, rivelatasi una hit mondiale scalando le classifiche di numerose nazioni.

Negli anni successivi l'artista ha confermato il suo talento lanciando altri brani di enorme successo, tra i quali So Am I, Torn, My Head & My Heart e la collaborazione The Motto con Tiësto.

Nel gennaio di quest'anno Ava Max ha pubblicato il nuovo album Diamonds & Dancefloors contenente Maybe You're the Problem e Million Dollar Baby.

