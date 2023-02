Francesca Michielin, la scaletta del concerto a Bassano del Grappa

La sua voce è una delle più riconoscibili dell’intero universo musicale italiano: Francesca Michielin ha inaugurato il suo 2023 con un tour che la terrà impegnata fino alla primavera inoltrata. Giovane e di talento, l’artista ha deciso di iniziare il tour dalla sua città, Bassano del Grappa, per poi spostarsi e toccare tantissime città del Paese. Oggi, mercoledì 22 febbraio, salirà per la prima data del tour sul palco della cittadina veneta e poi, con cadenza regolare e ritmata, si esibirà in tutta Italia per la gioia dei fan che attendevano da mesi questo evento.

La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Bassano del Grappa

Giovane ma con un repertorio già molto esteso, Francesca Michielin è pronta a regalare oltre due ore di musica al suo pubblico. Per l’evento di Bassano del Grappa non ci sono più biglietti disponibili ma anche altre date da qui ad aprile presentano già una disponibilità ridotta, se non nulla, segno che la musica di Francesca Michielin è apprezzata e amata trasversalmente. Diverse generazioni, infatti, si incontrano nelle sue canzoni, dai giovanissimi agli adulti Tutti si ritrovano sotto i palchi per cantare le numerose canzoni che negli anni sono diventate delle vere e proprie hit, capaci di scalare le classifiche e di imporsi anche nei primi posti. La sua partecipazione a Sanremo con Fedez è stata uno dei momenti più importanti della sua carriera fin qua, suggellata da un ottimo secondo posto dietro i Maneskin nel loro anno d’oro. La scaletta del tour 2023 di Francesca Michielin non è stata comunicata ma a meno di cambiamenti dovrebbe seguire più o meno il seguente schema: