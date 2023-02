Rosa Chemical: “Mi è dispiaciuto leggere le parole di Renato Zero"

Il cantautore venticinquenne, al secolo Manuel Franco Rocati, ha commentato con rammarico le parole del suo idolo Renato Zero. Si tratta di parole critiche e dure che la leggenda della musica italiana ha espresso sul conto del giovane collega. Ospite nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In, Rosa Chemical si è setto dispiaciuto. Ha comunque voluto sottolineare ancora una volta la stima che nutre nei confronti del cantante romano

Condividi

Dopo i fatti accaduti sul palco dell'Ariston (e in platea), Rosa Chemical è sulla bocca di tutti, anche su quella di Renato Zero.



Il celebre cantante romano si è espresso in maniera critica nei confronti del giovane collega, la cui fama è esplosa dopo l'ultimo Festival di Sanremo. “Grave mandare in scena persone senza preparazione”, ha affermato Renato Zero in un incontro con i giovani tenutosi a Milano e in un’intervista rilasciata a FQ Magazine.

La leggenda della musica italiana ha voluto fare una premessa: “Quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia! Penso ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti, prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre”.

Zero ha poi aggiunto: “Non è colpa di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance, una velleità. Finché c’è questa mentalità assolvo questi ragazzi, ma mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo”.



La reazione di Rosa Chemical

approfondimento Presentato esposto per atti osceni contro Fedez e Rosa Chemical Il 19 febbraio, durante l'ultima puntata di Domenica In, Rosa Chemical è stato ospite di Mara Venier.

Parlando della sua prima volta all'Ariston, il cantante di Rivoli ha detto: "È stato un periodo intenso, impegnativo, pieno d’amore”.

L'artista afferma che sta ancora provando una forte emozione per tutto ciò che è collegato alla kermesse sanremese: "Sono ancora emozionato, non sto realizzando quello che è successo”, ha raccontato a Mara Venier, rispondendo alla domanda se avesse preventivato l'enorme successo giunto dopo la sua partecipazione al Festival.

"Diciamo che è l’obiettivo per il quale abbiamo lavorato, non mi aspettavo questa comprensione, questo amore nei miei confronti, lo sto accogliendo con tutta la mia positività", ha affermato.



Rosa Chemical ha poi parlato delle dichiarazioni di Renato Zero, che pare sia risentito per il fatto che l'artista venticinquenne non abbia esplicitamente dichiarato di avere uno stile ispirato proprio a lui. "Io nutro una grande ammirazione (per Renato Zero). Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”, ha detto Rosa Chemical.



Il lato provocatorio di Rosa Chemical

approfondimento Rosa Chemical torna sul bacio con Fedez a Sanremo Mara Venier ha poi affrontato la questione delle provocazioni del giovane cantante, il quale ha risposto così: "Mi sento anche io in dovere di continuare, senza mancare di rispetto a nessuno. Si è parlato tanto, io non l'ho fatto per far parlare di me, avevo un messaggio da mandare, se poi qualcuno si scandalizza io non posso fare niente".

Riguardo le critiche in Parlamento, il musicista dice: "A chi non mi vuole a Sanremo auguro amore”.



Tornando alla sua esperienza sanremese, conclude con le seguenti parole: “Sono arrivato che non avevo idea di quello che potesse succedere, sono arrivato lì senza aspettative, finita la prima esibizione ho visto tutto l'amore che mi è arrivato sono rimasto sotto shock, ho avuto un momento in pianto isterico, mezz'ora ho sfogato tutte le tensioni dei mesi precedenti. Io non ho passato momenti meno belli, più difficile la sera prima della prima esibizione, ho avuto un po' un crollo”.



Sta per cominciare il tour di Renato Zero

approfondimento Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole” Il cantautore romano sta per tornare in tour con “Da Zero a Zero-Una sfida in musica”. Si esibirà in tutta Italia a partire dal prossimo 7 marzo, dopo i concerti al Circo Massimo dello scorso autunno, con 100mila spettatori.

“Torno con un nuovo tour attraverso il quale mi guarderò dentro per vedere se in tutti questi anni magari mi sono dimenticato di fare qualcosa. Sarà l’occasione per fare i conti con me stesso. Il camerino è la mia sacrestia perché è dove mi concentro e mi preparo”, ha detto Renato Zero. “Il palco, invece, è la verifica costante che non sono cambiato, che non ho tradito e che mi piace sempre incontrare il mio pubblico”.



Renato Zero ha detto no ad Amadeus approfondimento Renato Zero in concerto, tour 2023 nei Palasport: date e città Proprio per preparare il suo imminente tour, il cantante romano ha declinato l'invito di Amadeus a partecipare come super ospite a Sanremo.

“Ero impegnato con la preparazione del mio tour, non avevo proprio il tempo”, ha spiegato Zero, il quale però è apparso a sorpresa a C’è Posta per Te su Canale 5 proprio il sabato della serata finale di Sanremo. Ma si è giustificato in questa maniera: “Prima di andare al Festival devi preparare tutta l’artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un tailleurino e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo. Devo anche dire con onestà verso l’azienda e Maria che il fatto che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l’ho trovato un pò fuori posto. In ogni caso se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino. Mi ha commosso Gino Paoli, è stato davvero toccante quel momento”.