La scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma

Siamo solo agli inizi del 2023 e Achille Lauro è già pronto a tornare venerdì 17 febbraio a Roma per esibirsi in concerto. Dopo le date del 22 e del 26 gennaio, Lauro solcherà di nuovo il palco dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per esibirsi nei in una versione “unplugged” dei suoi successi.

Achille Lauro e il tour Unplugged

Il tour romano di Achille Lauro rientra all’interno di una tournée che vede il cantautore girare l’Italia, salendo sui palchi dei teatri nazionali più importanti. Protagonisti i suoi più grandi successi, arrangiati però in chiave acustica. Per un totale di 11 appuntamenti, il tour tocca città quali Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Torino. Di questi, tre date sono tutte romane, compreso il concerto che vedrà esibirsi questa sera, 17 febbraio, all’Auditorium romano. Per Lauro l’ultimo anno è stato caratterizzato da ampio spazio riservato ai live e ai concerti: “Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live, ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo”. Per il cantautore, i live unplugged sono un momento intimo, un regalo per sé stesso e per il suo pubblico, per godere della bellezza della musica.