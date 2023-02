Super Bowl 2023, l'Halftime Show è di Rihanna: il podcast Popstar

A 2.190 giorni dalla sua ultima performance dal vivo, Rihanna torna per un concerto imperdibile: è suo l’Halftime Show del cinquantasettesimo Super Bowl, l'intervallo più seguito da tutta America e non solo. Allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, è tutto pronto: Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si giocano tutto il campionato. E Rihanna sarà lì con loro, per uno show che è già nella storia. Io sono Valentina Clemente, questo è Popstar: benvenuti all’Halftime Show di RiRi - The Carribean Queen