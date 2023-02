Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rehab di Ketama126

Trap ebbasta inizia col racconto di un concerto del piccolo Kety. Tutti che saltano e cantano e flexano tute acetate e mini-top. Droga, soldi e sentimento: io alla fine voglio bene alla Love Gang, e due birrette sui gradini di via Dandolo a Trastevere con loro me le farei. “Ho speso 1k per sentirmi meglio”.



Solite pare di Sick Luke feat. Sfera Ebbasta e Tha Supreme.

Le produzioni, nelle canzoni trap, spesso rappresentano la parte più interessante. Qui, sui beat, troviamo Sick Luke, figlio di Duke Montana (Truceklan), che riesce a giocare ed essere serio al tempo stesso. “Mi sogno in un posto in cui mi sopporto”.



Cupido di Dolcenera e The Andre.

Una cover trap col pianoforte? Una cover trap col pianoforte. Ai miei tempi, signora mia, non c’era questo autotune, si faceva musica vera e non ci si vestiva come pagliacci. “Una tipa chic come te vuole un trap boy come me”.



Balaklub - What up di Anna.

L’abbiamo conosciuta con “Bando”, che le ha permesso di diventare l’artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della FIMI, ma quello che ci ha proposto dopo è anche meglio. “Sai bene il mio nome perché questa merda è catchy”.



Non è un gioco di Pretty Solero feat. Ketama126 e Franco126.

Un pezzo da ascoltare in un giorno di sole, di domenica mattina, preferibilmente. “Mano a mano ci baciamo piano, cuore, ci sale come in ascensore”.



Sportswear della Dark Polo Gang.

Esistono delle pietre miliari per ogni genere musicale, pezzi rappresentativi, che mettono in fila tutta quella che dovrebbe esserne la filosofia. “Soldi in mano, no assegni, il mio culo sopra una Bentley”.



Michelle Pfeiffer di Rose Villain feat. Tony Effe.

Nella trap è difficile trovare grandi dichiarazioni d’amore, dolcezza, miele. Ma ogni tanto possiamo trovare qualcosa che si avvicina alla passione. “Non si chiude un taglio fatto con un eyeliner e stasera lei è più bella di Michelle Pfeiffer”.



Thoiry Remix di Achille Lauro, Boss Doms, Gemitaiz, Quentin 40 e Puritano.

Pour l’amour” è un disco incredibile: Achille Lauro ci ha buttato dentro di tutto, tra cui la Samba Trap. Preparate il grillz e gli occhiali da sole. “Quando passo con i fra' ci fanno le foto perché siamo belli, belli da mori'”.



Burrocacao rosa di Young Signorino.

Ve la ricordate “Mmh ha ha ha”? Beh, nel frattempo i testi del Signorino sono diventati più articolati, ma non troppo, ché c’è sempre una reputazione da difender . “Sono io il creatore, questo mondo per te è nuovo, mangiavo pasta e sì, nono mica pasta all'uovo”.



Girasole” dei bnkr44.

Tenete d’occhio questo collettivo perché questi ragazzi sono una ventata di aria fresca in mezzo a tanta, troppa banalità. “Ehi, girasole, perché giri intorno ai miei discorsi? Poi ti fai male”