VolosuMarte, ricerca una nuova stella e le sussurra...Vieni con Me

Sul canale YouTube di Volosumarte è disponibile il videoclip di Vieni con me, il nuovo singolo del duo costituito da Martina Catalfamo e Francesco Santalucia, distribuito da Pirames International per Café Concerto Italia. Vieni con me è un’epifania. È l’invito a lasciare andare il passato e fluire, come l’acqua che scorrendo si rinnova in un costante divenire. Vieni con me è lasciarsi andare completamente in un abbraccio; è sentimento profondo di connessione cosmica tra noi ed il tutto: “Vieni a vedere, poco più in là, c’è una stella che nasce”. Ognuno di noi, è quella stella.



Il videoclip ufficiale diretto dal regista siciliano Graziano Molino è stato ambientato interamente nel suggestivo scenario dei Laghetti di Marinello in provincia di Messina, una riserva naturale nel Golfo di Patti sotto al Santuario del Tindari. Vieni con me unisce la sperimentazione elettronica/beat del producer Francesco Santalucia al testo di Martina Catalfamo. È un viaggio psichedelico dance da sorseggiare durante l'happy hour o a notte fonda.