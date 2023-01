Stella Fabiani, dieci canzoni per dieci delitti di lusso

Legata al mondo della musica (ha collaborato tra gli altri con Marco Mengoni, Zero Assoluto e Lara Martelli), questa volta ci propone Delitti di Lusso - American Files, realizzata da The Biplano Team e prodotta da Storielibere per Audible Original, disponibile su Audible. Dieci episodi incentrati sui crimini che hanno sconvolto l’opinione pubblica americana e ambientati nella high society tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. La loro colonna sonora

Chuck Berry - You Can Never Tell (per Benevenuti a Candyland)

Abbiamo scelto questo brano (famosissimo grazie al film “Pulp fiction” di Tarantino, ricordate, il twist di Uma Thurman e John Travolta), perché scritto e interpretato da Chuck Berry, mito musicale statunitense ma anche uno degli amanti di Candy Mossler, la splendida protagonista del primo episodio di Delitti di Lusso - American Files



Irving Aaronson and his Commanders - Let’s misbehave (per Nodo alla Gola)

Ah, i ruggenti anni ‘20 in cui follia, eleganza , sogni e turpitudini si mescolavano come cocktail. Questo brano rende perfettamente l’atmosfera in cui i due giovani protagonisti del secondo episodio della serie elaborarono il loro piano di morte, sicuri di passarla liscia...



Sting / Eisler/ Brecht - The secret marriage (per La sposa di vetro)

Questa fantastica canzone scritta da Hans Eisler su testo di Bertolt Brecht , ripresa da Sting nel 1987, si adatta alla perfezione alla incredibile storia d’amore e morte narrata nel terzo episodio della serie podcast . Un matrimonio mai avvenuto, una sposa di morte, un innamorato, o un pazzo.



Julee Cruise - Into the Night (per Il Caso von Bulow)

Di sfondo alla frenesia di accuse e sospetti che caratterizzano il caso di Von Bulow c’è la tragica sorte della moglie Sunny, ridotta al silenzio di un coma lungo 28 anni. Ce la immaginiamo immersa in un buio profondo, un’atmosfera simile a quella evocata da ‘Into the Night’, uno dei brani dell’indimenticabile colonna sonora di Twin Peaks.



Wendy Carlos & Rachel Elkind - Main Title (The Shining) (per Hotel Paura)

Questo brano è ben impresso nella mente di chiunque abbia visto il capolavoro di Kubrick basato sul romanzo del geniale Stephen King. E di un hotel maledetto narra anche il quinto episodio di Delitti di lusso - American files. Stanze senza finestre, labirinti che non portano da nessuna parte, ospiti che scompaiono...



Delia Derbyshire & The BBC Radiophonic Workshop - Doctor Who (Opening Theme) (per Veleno)

Il protagonista dell’episodio è Carl Coppolino, che negli anni 60 cominciò ad interessarsi all’ipnosi, un metodo affascinante e bizzarro come le prime sperimentazioni elettroniche dell’epoca, tra le quali il famoso e suggestivo tema composto da Delia Derbyshire per la serie BBC Doctor Who.



Alessandro Melis - Main theme American files (per L’uomo nella soffitta)

Abbiamo scelto il tema originale dell’episodio, composto da Alessandro Melis, che ricorda l’atmosfera fané di un dagherrotipo, tra nostalgia, mistero e un tocco di ironia, la stessa aria che si respira nel settimo episodio della serie.



Ludovico Einaudi - Le onde (per Tre sorelle)

Ocey, la giovane e splendida protagonista di “Tre sorelle “ venne ritrovata senza vita sotto un velo di acqua: sembrava una sirena addormentata. Le note delicate di uno dei brani più amati di Einaudi sembrano volerle restituire la vita.



The Beatles - She’s Leaving Home (per La fabbrica del mistero)

Ok, lo ammettiamo, abbiamo scelto questo brano per il titolo. E perché i Beatles stanno bene con tutto. Questa canzone scritta da Paul Mc Cartney si adatta alla storia della misteriosa scomparsa di Louise Luetgert in “La Fabbrica del Mistero”, che cerca di ricostruire la verità di un caso che fece davvero scalpore.



Dolly Parton – Joshua (per Non colpevole)

Al centro dell’ultimo episodio c’è una texana biondissima e ribelle: Priscilla Lee Childers, moglie del petroliere Cullen Davis, giudicato non colpevole dell’accusa di aver ucciso la figlia dodicenne di Priscilla. Così sicura di sé e travolgente, la donna ci fa pensare a un’altra bionda del sud : Dolly Parton.