Karin Ann racconta l'accettazione della vita in For A Moment: il video

Ho scritto questa canzone dopo che mi è stata ricordata la frase "ciò che non ti uccide ti rende più forte", perché mi sono resa conto che non mi piace questo detto. Anche se quello che ti succede nella vita ti rende quello che sei, non sempre ti rende più forte. Sì, ti rende quello che sei, ma a volte ti procura traumi o problemi che devi affrontare e risolvere e che possono influenzare fortemente la tua vita. Non mi piace che le persone si aspettino che tu non sia triste o arrabbiata per ciò che hai passato. Ho iniziato a rifletterci su e ho pensato: "Questo non è vero. Non credo che le cose che mi sono successe mi rendano più forte". Questo vale per detti come “ciò che non ti uccide ti rende più forte ", ma anche "il tempo guarisce" perché in realtà non lo fa, ti fa solo dimenticare quanto fossero brutte le cose che hai passato nel momento in cui le hai passate. Non ti fa guarire magicamente, a meno che tu non faccia dei passi consapevoli verso la guarigione. Ed è così che è nata l'intera canzone, scriverla è stato un po' terapeutico per me. È stato come accettare le cose brutte che hai passato. Si tratta di accettare che la guarigione richieda tempo e che va bene non sentirsi bene e sentirsi come se qualcosa di orribile che hai vissuto non ti abbia reso più forte ma ti abbia reso la vita molto più difficile. Bisogna accettare le vicissitudini della vita, ciò che si è passato, e fare passi consapevoli verso la guarigione.