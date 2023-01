Gué Pequeno a Milano: il 10 luglio sarà un "mega show"

Prevendite aperte da oggi, 26 gennaio, per il grande evento dell’artista Condividi

Siamo all'inizio dell'anno ma gli artisti stanno già programmando e annunciando le date per la prossima estate, che si prevede essere ricca di impegni e di appuntamenti per gli amanti della musica. Ai cantanti che hanno già annunciato i prossimi impegni in queste ore si è unito anche Gué Pequeno, che ha annunciato un concerto evento all'ippodromo SNAI di Milano il prossimo 10 luglio. Un appuntamento che ha eccitato i suoi tantissimi sostenitori, già pronti ad acquistare i biglietti per il concerto, uno dei tanti che si terranno nell'arena milanese che da qualche anno ha riaperto i battenti per regalare alla città eventi di ampio respiro, con richiamo internazionale. Il successo di Gué Pequeno non è in discussione, come dimostra anche la certificazione del disco d'oro per il suo ultimo lavoro, Madreperla, che ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi.

L’evento di Gué Pequeno all’ippodromo: quello che c’è da sapere approfondimento Salmo, Fedez e Gué Pequeno ospiti sulla nave al Festival di Sanremo L’appuntamento, come detto, è per il 10 luglio nell’arena poco fuori il centro di Milano ma la prevendita dei biglietti è partita oggi, 26 gennaio, alle 14 sul sito TicketSms.it, successivamente verrà attivata anche su Ticketone, ed è già iniziata la corsa per accaparrarsi il posto migliore da parte dei fan di Gué Pequeno. Si sa ancora molto poco dell’evento in via di costruzione da parte del cantante e del suo entourage. L’evento si chiama Lo Show e questo dà una prima indicazione delle intenzioni dell’artista in merito al risultato che intende ottenere. Si prospetta uno spettacolo a tutto tondo per il rapper, uno dei capostipiti della cultura di genere in Italia.

Come raggiungere l’ippodromo SNAI di Milano GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti L’ippodromo SNAI di Milano non è solo una grande arena per eventi ma è anche il più grande e importante ippodromo dedicato al galoppo nel nostro Paese. È stato inaugurato nel 1920 e arriva a contenere fino a 25 mila persone per concerti ed eventi. Si trova in via Diomede, non distante da piazzale Lotto, quindi dalla fermata della metropolitana omonima, dove ferma la linea metropolitana M1 Rossa. Da qui si deve imboccare via Caprilli e camminare per 15 minuti circa fino a piazzale dello Sport. Con la metro M5 Lilla, invece, si scende alla fermata dedicata all’ippodromo e da qui si deve imboccare via Aldobrandini e camminare per poco più di 5 minuti sino a piazzale dello Sport. L’ippodromo è anche facilmente raggiungibile in auto grazie agli ampi parcheggi nelle vicinanze.