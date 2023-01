Giorgia in concerto, date e location del tour nei teatri e palasport

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con Blu , un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, Blu Live , che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, Blu Live - Teatri Lirici porterà l’artista nei teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola.

approfondimento

Sanremo 2023, i pre-ascolti dei brani e le prime pagelle

Blu Live - Palasport vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite. Le prevendite per tutte le date del Blu Live sono aperte su ticketone e in tutti i punti vendita abituali (per info: www.friendsandpartners.it). Di seguito il calendario di Giorgia - Blu Live, prodotto e organizzato da Friends and Partners.



GIORGIA – BLU LIVE – TEATRI LIRICI

2 maggio 2023

NAPOLI - TEATRO SAN CARLO

3 maggio 2023

BARI - TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio 2023

MESSINA - TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio 2023

CREMONA - TEATRO PONCHIELLI

14 maggio 2023

COMO - TEATRO SOCIALE

22 maggio 2023

VERONA - TEATRO FILARMONICO

24 maggio 2023

PARMA - TEATRO REGIO

30 maggio 2023

FIRENZE - TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio 2023

REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI

3 giugno 2023

TRIESTE - TEATRO ROSSETTI

8 giugno 2023

BERGAMO - TEATRO DONIZETTI

12 giugno 2023

ROMA - TEATRO DELL'OPERA

GIORGIA – BLU LIVE - PALASPORT

7 novembre 2023

MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre 2023

ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

18 novembre 2023

MANTOVA - PALAUNICAL (EX GRANA PADANO ARENA)

23 novembre 2023

FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM

24 novembre 2023

BOLOGNA - UNIPOL ARENA

28 novembre 2023

PADOVA - KIOENE ARENA

1 dicembre 2023

BARI - PALAFLORIO

2 dicembre 2023

EBOLI (SA) - PALASELE

5 dicembre 2023

REGGIO CALABRIA - PALACALAFIORE

9 dicembre 2023

BRESCIA - BRIXIA FORUM

13 dicembre 2023

TORINO - PALA ALPITOUR

16 dicembre 2023

RIMINI – STADIUM