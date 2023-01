La scaletta del concerto di Elisa a Torino

L’auditorium del Lingotto di Torino intitolato a Gianni Agnelli è sold-out da tempo per il concerto di Elisa , An intimate night. Voce, pianoforte, chitarra e archi accompagnano la voce di Elisa in questa tourneè speciale che la cantautrice sta svolgendo nelle principali sale da musica italiane. Le canzoni di Elisa sono diventate dei veri e propri manifesti dei loro tempi, brani capaci di segnare i momenti più significativi di generazioni di giovani che oggi sono adulti e continuano ad ascoltare con passione la sua musica. Le numerose partecipazioni a Sanremo e ai festival estivi, inoltre, avvicinano Elisa anche ai più giovani e lo dimostra la varietà di pubblico che partecipa ai suoi concerti. La scelta di un’orchestra di archi e pianoforte serve per esaltare ancora di più la voce di Elisa, un unicum nel panorama artistico italiano.

Elisa in concerto a Torino: la scaletta

Il repertorio di Elisa è particolarmente ampio e variegato. Nella sua lunga carriera, la cantante ha cercato di variare ed è una di quelle artiste che è riuscita ad avere successo all’estero anche grazie alla scelta di tradurre alcuni brani in inglese e di comporne alcuni esclusivamente in lingua britannica. La produzione di Elisa è in continua evoluzione come dimostrano le numerose canzoni di successo che la cantante ha prodotto negli ultimi anni. Gli arrangiamenti acustici dei brani portati sul palco di questo tour sono diversi da quelli discografici ma questo non inficia la loro qualità, anzi, ne guadagna lo spettacolo e la qualità d’ascolto del pubblico. La scaletta del concerto di Torino dovrebbe essere strutturata così come segue, a meno di qualche modifica estemporanea: