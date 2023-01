Katie Melua torna con Love & Money e riflette sul suo posto nel mondo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La cantautrice georgiana Katie Melua ha annunciato i dettagli del suo nono album in studio, Love & Money, uno straordinario e personale viaggio in dieci tracce negli ultimi due anni della vita di Katie. Dopo aver conquistato 56 certificazioni di platino in una brillante carriera di 20 anni, Katie è diventata una delle artiste più vendute della Gran Bretagna, dopo il suo folgorante album di debutto Call Off The Search che si è piazzato in cima alle classifiche e dopo aver pubblicato 8 album consecutivi nella top 10 del Regno Unito, compreso l'ultimo disco Album No. 8 del 2020.



Love & Money uscirà il 24 marzo tramite BMG ed è già disponibile in pre-order. La notizia segue il recente annuncio del prossimo tour di Katie nel Regno Unito e in Europa ad aprile e maggio, che include uno spettacolo alla Royal Albert Hall di Londra il 16 maggio. Prodotto da Leo Abrahams (Ghostpoet, Brian Eno, Regina Spektor), Love & Money è stato registrato ai Real World Studios di Peter Gabriel nell'estate del 2022 mentre Katie era incinta del figlio. Una squisita raccolta di canzoni scolpite dal sentimento di gratitudine della cantrautrice e dalla positività trovata in una nuova relazione, ma anche dall'accettazione di sé di fronte al cambiamento e dei suoi tentativi di lasciar andare "quella convinzione di fondo che la felicità abbia meno peso del suo contrario". Questo messaggio è probabilmente raccontato al meglio nel primo singolo, che apre anche l'album, Golden Record, che vede Katie riflettere sul suo posto nel mondo; i vantaggi e le sfide dell'essere una donna nell'industria musicale e il delicato equilibrio tra carriera e famiglia, tutto portato alla vita in un crescendo di accettazione personale e catarsi.