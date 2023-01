Luna, il singolo è l'ABC che ci porta verso una immaginifica playlist

Musica

"Singolarmente", gli 11 singoli usciti e da non perdere

Joire di Samuela è il mio miglior singolo di dicembre 2022. Il brano narra l'attimo di massimo piacere che si raggiunge facendo l'amore, come spiega il titolo che richiama il verbo francese che lo definisce. Quel momento è vissuto come il massimo della complicità tra due persone ed è frutto di un percorso di intimità progressiva che è, in primis, mentale. Le altre canzoni, scelte tra oltre 250 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Mammamà di Dada è un elegante sfottò, tanto malizioso quanto spensierato, che invita a cogliere il ritmo travolgente della leggerezza. Traducibile come un super mammamia è un brano carnale e giocoso, che somiglia un po’ alla tipica risposta pronta napoletana, in bilico tra saggezza malinconica e allegria dirompente

Con Farmaci e Bustine, Giuze descrive lo stato psicologico della Generazione Z. Anestetizza le emozioni pensando che sia il modo migliore per andare avanti, quando in realtà basterebbe inquadrare le cose in un contesto diverso e considerare anche i lati positivi. L’amore non va più di moda, è una cosa vecchia ormai. Non è in grado di prendersi cura delle cose fino in fondo e col passare del tempo si diventa indifferenti di fronte a qualunque cosa