Grande attesa per la Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Lake Placid 2023 del prossimo 22 gennaio, giorno in cui ci sarà il passaggio di consegne con Torino 2025. Nell'occasione si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, band che lo scorso anno ha trionfato agli Mtv Europe Music Awards 2022, e che si prefissa l'obiettivo di promuovere lo sport universitario, Torino, il Piemonte e l'Italia nel mondo. Uno show che si terrà immediatamente dopo il passaggio della bandiera FISU dalle mani di Art Devlin (sindaco della località dello Stato di New York) a quelle di Stefano Lo Russo (primo cittadino di Torino), alla presenza delle massime autorità della Regione Piemonte tra cui il presidente Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport, nonché presidente del Comitato d’onore di Torino 2025 Fabrizio Ricca, e dell’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta. I FISU Games di Torino 2025 sono in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 a Torino, Torre Pellice, Pinerolo Pragelato e Bardonecchia.