Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, ben più noto come Jack Savoretti , sta tornando in Italia con una serie di nuovi concerti. Questa sera, giovedì 12 gennaio, si esibirà al teatro degli Arcimboldi di Milano. Il suo nome tradisce evidenti origini italiane e questo spiega anche perché il cantautore britannico sia così legato al nostro Paese. Suo padre Guido, infatti, da giovane decise di lasciare Genova, dove lavorava come marittimo, per trasferirsi nel Regno Unito; la sua storia familiare è profondamente legata al nostro Paese, considerando che suo nonno fu un partigiano, uno degli autori della liberazione di Genova dai tedeschi, e il suo ruolo fu talmente importante che gli è stata dedicata una via nel vicino comune di Lavagna.

Il concerto di Jack Savoretti a Milano

Non è la prima volta che Jack Savoretti si esibisce in Italia. Lo scorso anno ha previsto ben 7 date nel nostro Paese, che sarebbero dovute essere originariamente 6 ma che poi sono aumentate dopo l’aggiunta di Assisi. Non ha mai nascosto di amare l’Italia e di provare enorme piacere ogni volta che torna nel nostro Paese, per lavoro o per vacanza. Le date previste in questi giorni in Italia sono in realtà dei recuperi di concerti che, per motivi di salute, non ha potuto effettuare. I biglietti non sono ancora andati sold-out, c’è ancora possibilità di acquistare i biglietti per le tre date rimanenti del tour prima che il cantante lasci definitivamente il nostro Paese per proseguire coi concerti nel resto d’Europa, tra i quali uno anche a Lugano, non troppo distante dal confine italiano in Lombardia. A meno di modifiche dell’ultima ora, la scaletta del concerto di Jack Savoretti a Milano dovrebbe essere la seguente: