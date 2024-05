Ufo Robot - Goldrake U torna in tv a luglio 2024, il nuovo trailer

La serie anime prodotta in Arabia Saudita sarà basata su UFO Robot Grendizer di Go Nagai. Nelle nuove immagini anche alcune scene ambientate in Italia e Francia

Arriverà a luglio la tanto attesa nuova serie anime Goldrake U . L'annuncio è stato dato dalla casa di produzione saudita Manga Productions attraverso il secondo trailer della serie che riporta sugli schermi a 40 anni di distanza il grande robot creato da Go Nagai . Nel trailer, che potete vedere in testa a questo articolo, vengono mostrate varie scene ambientate in Arabia Saudita, in Francia e in Italia. Sono stati inoltre rivelati i nuovi disegni dei personaggi e delle Saucer Beasts, insieme alla data di trasmissione ufficiale: luglio 2024.

La statua di Goldrake a Riyad

Il secondo trailer è stato lanciato in quattro lingue: arabo, francese, italiano e inglese. La partnership strategica tra Dynamic Planning e Manga Productions per la licenza di Goldrake, al fine di utilizzarlo in prodotti e personaggi per eventi di intrattenimento in tutto il mondo, escluso il Giappone, era stata annunciata nel 2022. Ed è proprio da questa partnership che ha avuto origine la statua di "Goldrake" nella città di Riyad (Arabia Saudita), registrata nel Guinness dei primati come la più grande statua di metallo di un personaggio immaginario nel mondo, con i suoi 33 metri di altezza.