E’ da tempo che cerco dentro di me quell’emozione unica, diversa, che possa permettere di stabilire sensazioni positive. La scrittura del mio nuovo singolo, Kiss, mi ha permesso di farlo. Avere la consapevolezza di ciò che ho vissuto, dell’amore che ho provato, della passione per la mia terra e per Milano, la mia nuova città di adozione, delle persone che ho incontrato, di conoscerle e di viverle. Quella melodia, musicalità e vibrazione che si sposa perfettamente con “l’italianità”, così discussa e nello stesso tempo invidiata da tutto il mondo. L’obiettivo ambizioso di trasmettere una proiezione musicale verso il futuro: vivo, dinamico, travolgente.



Prodotto in collaborazione con Giuseppe Lipari, mixato e masterizzato ai Massive ArtsStudios di Milano da Alberto Cutolo, a differenza dei brani precedenti ho utilizzato apparecchiatura analogica e digitale creando così un mix tra storia e attualità,ricercando strumenti vintage, amplificatori storici ed effettistica selezionata negli anni dai guru della musica,rispettando comunque la mia idea di suono e la cura ai dettagli.



Il mio singolo nasce proprio camminando per i vicoli di Brera, il quartiere degli artisti, soffermandomi davanti la maestosità gotica del Duomo di Milano, all’interno del polmone verde milanese, il parco Sempione ammirando l’affascinante struttura del Castello degli Sforza. Una città a cui sono particolarmente legato, così dinamica, ed elegante che ha dato il via alla mia professione di musicista, portandomi a soli 24 anni a calcare il palco di San Siro per l’apertura dei concerti di Luciano Ligabue, di Elisa e di molte altre esperienze meravigliose.



Il video è stato realizzato proprio con quell’idea di poter trasmettere ciò che ho provato nel momento della composizione, dall’inizio della mia carriera musicale. Ho voluto trasferire quella consapevolezza di ciò che ho vissuto e quell’amore che ho provato per questa grande città che mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, mi ha cullato ma nello stesso momento mi ha tormentato nella continua ricerca di qualcosa di unico. “Kiss”, quella carezza che ti avvolge e ti travolge in un vortice di emozioni, difficili da provare ma non impossibili. Un modo allo stesso tempo per far conoscere le bellezze straordinarie del nostro Paese che a volte diamo troppo per scontato. Non è casuale l’uscita del mio nuovo videoclip ad inizio anno, voglio con il mio brano dare un messaggio di speranza e positività per questo 2023, soprattutto ai più giovani che hanno dovuto affrontare tante limitazioni nella vita quotidiana. Dobbiamo affrontare con coraggio tutto quello che il futuro ci riserverà e soprattutto non abbatterci alle prime difficoltà ma perseverare sempre. Questo è l'insegnamento che la vita mi ha dato e lo stato d'animo con il quale porto avanti il mio progetto artistico.