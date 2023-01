Antonello Venditti e Francesco De Gregori in concerto a Bologna

Alle 21 si parte con il concerto di due artisti che non hanno bisogno di presentazioni. Antonello Venditti e Francesco De Gregori saliranno sul palco del Teatro EuropAuditorium di Bologna per cantare una serie di brani di successo che sono ormai entrati nel cuore della gente e hanno accompagnato tanti momenti della vita di molte persone nel corso degli anni. Una band di musicisti che collaborano con loro da anni, li accompagna, mentre il coordinamento musicale è nelle mani di Guido Gugliemineti e Alessandro Canini.

La scaletta del concerto del 10 Gennaio 2023

Venditti e De Gregori, una prima volta da ricordare

Il tour è già sold out per gran parte delle date previste in tutta Italia, ma Bologna è la prima tappa del nuovo anno e c’è molta curiosità ed emozione da parte dei due artisti con una grande carriera alle spalle. Di seguito potete consultare la scaletta di brani previsti per il concerto del 10 Gennaio 2023.

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone

Ci vorrebbe un amico

Sara

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Viva l’Italia

Buonanotte fiorellino

Grazie Roma