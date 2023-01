La Camerata RCO ci porta nel 2023 con Schubert e Mozart

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Con il concerto di domenica 8 gennaio, ore 20.30, la Fondazione I Teatri inizia il 2023 portando sul palcoscenico del Teatro Municipale Valli la Camerata RCO, ensemble cameristico, formato da prime parti e membri dell’Orchestra del Royal Concertgebouw, così chiamata per la celeberrima sala da concerti di Amsterdam: in programma due monumenti della letteratura cameristica; il Quintetto con clarinetto in la maggiore K. 581 Stadler di Mozart e l’ Ottetto per fiati e archi in fa maggiore, op. 166, D. 803 di Schubert.



Il Quintetto K. 581 si deve alla conoscenza dello strumentista Anton Stadler, virtuoso di straordinaria abilità che svelò a Mozart le potenzialità espressive del clarinetto, e di cui il quintetto, vertice dell’intera produzione mozartiana in questo campo, porta il nome. Benché la vita personale di Mozart in quel periodo (1789) fosse segnata da gravi difficoltà economiche, nulla di ciò traspare in questo suo ultimo lavoro cameristico, pervaso da una quieta serenità, e capace di giungere a momenti di estatica contemplazione. Modellato sul Settimino di Beethoven, l’Ottetto di Schubert – con analogo organico e un violino in più: clarinetto, fagotto, corno, due violini, viola, violoncello, contrabbasso – venne composto rapidamente nel 1824: articolato in sei movimenti, è un lavoro di ampie dimensioni che rispecchia il volto più lirico e romanticamente cantabile di Schubert.



La Camerata RCO nasce dalla volontà dei musicisti di estendere la loro condivisa e consolidata esperienza di professori d’orchestra anche al campo della musica da camera. La straordinaria flessibilità degli organici con cui la Camerata RCO si propone, permette di esplorare l’intera gamma della letteratura musicale, dal Barocco alla musica contemporanea. Nonostante la loro recente formazione risalga al 2009, la Camerata del Royal Concertgebouw ha già svolto numerosi concerti a Vienna, Taipei, Seoul, Roma (Istituzione Universitaria dei Concerti), Amsterdam, Bergen, Torino (Unione Musicale), Asti, Alencon (FR, Septembre Musicale de l’Orne), nonché registrato per emittenti nazionali. Dal 2012 ad oggi hanno pubblicato, con la casa discografica Gutman Records, 5 album: Corelli Concerto Grosso, particolarmente dedicato al Natale (2012); Sweet Dumplings and Cheese Strudel (Mozart & Mendelssohn – 2013); A la Carte (Ravel, Mozart, Corelli, Mendelssohn – 2013); la Nona Sinfonia di Mahler in versione da camera (direzione di Gustavo Gimeno – 2014); Mozart Strings & Winds (2015). L’ensemble è ospite regolare nelle stagioni olandesi e in Italia presso festival e stagioni concertistiche. La Camerata RCO si è recentemente esibita anche a New York, Minsk, Tokyo, Seoul, Parigi, Roma e Madrid. Così si raccontano i suoi membri: "Amiamo immensamente suonare nella nostra Orchestra, ma vogliamo ampliare questa gioia del fare musica insieme anche esibendoci in ensemble cameristici. Non soltanto il repertorio è differente, ma anche la sensazione del far musica da camera è più personale e intima. Amiamo inoltre stabilire un contatto molto stretto con il pubblico, è uno scambio di energia che ci ispira particolarmente".





PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto con clarinetto in la maggiore K. 581 Stadler

Franz Schubert, Ottetto per fiati e archi in fa maggiore, op. 166, D. 803