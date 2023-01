Morto Fred White, batterista degli Earth, Wind & Fire

Ad annunciare la morte di Fred White , ex batterista degli Earth, Wind & Fire, è stato il fratello Verdine. Nato nel 1955 a Chicago, White aveva iniziato a suonare la batteria da ragazzino, e a sedici anni faceva già parte della band che accompagnava le canzoni di Donny Hathaway, cantante e pianista di Chicago. Durante la sua carriera, ha vinto sei Grammy Awards con gli Earth, Wind & Fire. “La nostra famiglia è triste oggi. Abbiamo perso un membro della famiglia, straordinario e di talento, il nostro amato fratello Frederick Eugene "Freddie" White – ha scritto Verdine su Instagram, annunciando la morte del batterista - Si è unito ai suoi fratelli Maurice, Monte e Ronald in paradiso, e ora sta suonando la batteria con gli angeli. Lui, il fratello numero 4, era soprattutto il meraviglioso fratello sempre divertente e deliziosamente birichino. Vivrà per sempre nei nostri cuori”.

Fred White e gli Earth, Wind & Fire

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Fred White è entrato a far parte degli Earth, Wind & Fire nel 1974, dopo quattro anni dalla fondazione della band. Il successo arriva nel 1975, con l’album That’s the way of the world. Da allora, il gruppo ha venduto oltre 90 milioni di dischi e alcune delle loro canzoni, tra cui September e Boogie Wonderland, sono diventate dei classici intramontabili. Nel 1979 sono stati la prima band afroamericana ad esibirsi davanti a un pubblico tutto esaurito al prestigioso Madison Square Garden di New York. Anche White, come membro della band Earth, Wind & Fire, è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2000, il pantheon americano del rock e del pop. Il gruppo ha conosciuto una nuova notorietà dopo l'elezione del presidente Barack Obama, che li ha invitati ad esibirsi dopo essere diventanto Presidente degli Stati Uniti nel 2009.