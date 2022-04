Morto Andrew Woolfolk, sassofonista degli Earth, Wind & Fire

Chi era Andrew Woolfolk

Nato nel 1950 a San Antonio, in Texas, Woolfolk ha conosciuto le terre del Colorado laddove è iniziata la sua grande passione per la musica. Unitosi agli Earth, Wind & Fire all’inizio degli anni ’70, ha fatto parte del gruppo a più riprese, esibendosi sempre e con il suo immancabile sax dal 1973 al 1985 e poi dal 1987 al 1993. E se tutti ricorderanno le sue magiche esibizioni live – in cui letteralmente si scatenava sulle note del suo sassofono – così come il conosciutissimo assolo di September, brano da tempo icona della musica dance americana, è anche vero che Andrew Paul Woolfolk era un assoluto polistrumentista, in grado di suonare svariati strumenti e di performare sulle note e metriche di più generi diversi tra loro; dal soul al gospel, passando per la dance e il pop. Tra le sue collaborazioni più famose, quelle con i Level 42, Phil Collins e Tracie Spencer. Nel 2000 Woolfolk era stato inserito nella Hall of Fame del Rock & Roll.