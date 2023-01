La quarantatreenne era conosciuta come la First Lady of Southern Rap poiché aveva aperto la strada a molte artiste provenienti dal Sud degli States. Non sono ancora chiare le cause del decesso

Lutto nel mondo della musica che ha appreso dai media di settore della scomparsa improvvisa di Gangsta Boo , una delle protagoniste della scena rap a stelle e strisce ed ex membro dei Three 6 Mafia . La notizia è stata confermata anche dal fondatore del gruppo DJ Paul che, su Instagram, ha postato una foto dell'amica che ha commosso i fan.

Non sono ancora note le cause del decesso di Gangsta Boo ma alcuni media, tra cui TMZ, parlano di probabile overdose . L'assunzione di narcotici potrebbe essere stata fatale per la quarantatreenne di Memphis che, prima di morire, si trovava a un concerto col fratello il quale sarebbe stato trasportato, a sua volta, in ospedale dopo essere andato in overdose . Alcune fonti presenti sulla scena hanno riferito a TMZ della presenza di narcotici. Le indagini della polizia, che sono state prontamente avviate, e l'autopsia confermeranno, nei prossimi giorni, se la morte della cantante è legata all'assunzione di una sostanza a base di fentanil.

Gangsta Boo pioniera del rap al femminile

Gangsta Boo è considerata una delle pioniere del rap femminile e con la sua carriera, iniziata da giovanissima con la scrittura di poesie, ha aperto la strada a molte artiste provenienti dal Tennessee e dal Sud degli States.

Orgogliosa di essere la portavoce di Memphis, Gangsta Boo, nome d'arte di Lola Chantrelle Mitchell, era stata scoperta da adolescente da DJ Paul che l'aveva notata in un talent show. Dopo aver partecipato a un mixtape, la rapper aveva registrato dei brani con i Three 6 Mafia facendo il suo ingresso ufficiale nel gruppo.

Tra le voci dei dischi dei Three 6 Mafia fin dalla metà degli anni Novanta (da Mystic Stylez del 1995 a Choices: The Album del 2001), Gangsta Boo aveva avviato una solida carriera da solista in cui figurano tre album pubblicati dal 1998 al 2003.

Secondo i suoi fan la First Lady of Southern Rap era una delle artiste rap più sottovalutate della scena statunitense e lei stessa, che aveva sempre fatto musica in maniera umile, aveva iniziato a rivendicare il suo ruolo riconoscendo la sua influenza in molti colleghi e colleghe più famosi.

Molti i messaggi degli artisti e dei fan sotto i suoi post sui social e in particolare sotto alla foto pubblicata da DJ Paul che ha scritto di aver messo dischi con lei non più tardi di tre settimane fa.