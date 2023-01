Morto a 45 anni Jeremiah Green, co-fondatore dei Modest Mouse

Jeremiah Green, a cui era stato recentemente diagnosticato un cancro , se n'è andato vanificando le speranze dei suoi familiari e dei suoi compagni di band che avevano parlato di buoni riscontri delle cure a cui si stava sottoponendo. A nulla è valso l'appello degli altri componenti del gruppo che avevano chiesto ai fan di inviare pensieri positivi a Green e alla sua famiglia; il secondo post, a quattro giorni di distanza dal primo, conferma la scomparsa del quarantacinquenne. “Oggi abbiamo perso il nostro caro amico Jeremiah. Si è steso a riposare e semplicemente è svanito. Ci piacerebbe dire un sacco di belle parole adesso, ma non è proprio il momento. Queste verranno dopo, e da molte persone. Per favore, apprezzate tutto l’amore che date, avete, avete dato e avrete. Soprattutto, Geremia era amore. Noi ti amiamo”.

I Modest Muse, una storia lunga 30 anni

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Jeremiah Green stava combattendo un cancro giunto al quarto stadio, il dettaglio era stato fornito da sua madre, Carol Namatame, che su Facebook, sul suo profilo personale, il 26 dicembre aveva pubblicato alcune foto del batterista aggiungendo che quest'ultimo stava lottando contro la malattia con forza e coraggio.

Molti i messaggi di cordoglio e di affetto da parte dei fan e dei colleghi celebri del panorama musicale internazionale.

I Modest Muse hanno pubblicato sette album in studio, diversi EP, un album dal vivo e un paio di raccolte. Nella loro formazione si è unito solo per un album, dal 2006, Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths. L'ultimo lavoro dei Modest Muse è The Golden Casket del 2021.