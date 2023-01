Cristiana Polegri, tra It had better be Henry Mancini e una playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Night & Day - Cole Porter ( versione Ella Fitzgerald)…è uno dei miei standard preferiti. Non per niente sembra che Cole Porter nello scriverlo abbia tratto ispirazione dal cielo stellato della splendida cupola del Museo di Galla Placidia a Ravenna. Il “Verse”ritmico e quasi tribale apre sul primo accordo del brano che non ti aspetti, e la voce di Ella Fitzgerald è soave, dolce ma allo stesso tempo energica e potente. Ella è senz’altro la mia cantante preferita.



A Remark you Made - Weather Report. Un gruppo senza eguali che ha rivoluzionato il modo di fare musica. Grandi solisti messi insieme creano un sound incredibile. Il suono acuto e pungente del sax di Wayne Shorter, il canto del basso di Jaco Pastorius, genio della musica, e l’estro di Joe Zawinul hanno fatto di questo brano un capolavoro.



Rising wings - Lingomania. Questo brano del chitarrista Umberto Fiorentino, chitarrista del gruppo formato da alcuni dei più grandi jazzisti italiani come Roberto Gatto, Enzo Pietropaoli, Danilo Rea, è stato il primo brano che ho studiato con il mio sassofono e da quel momento sono diventata una grande fan di Maurizio Giammarco che è stato anche ospite prezioso del mio ultimo disco omaggio a Henry Mancini



Gypsies - Rick Margitza. Arriva da lontano una carovana di gitani… Una batteria rimbalzante e poi un walking bass che l’accompagna infine il tema del sax tenore di Rick Margitza che poi si scioglie in un solo fatto di note e pause incantevoli.



Lil’ Darlin’ - Neal Hefti. E’ l’esempio che ogni musicista dovrebbe seguire. E’ un esercizio di come si suona indietro, relaxed … lo swing più lento del mondo! Lo suonavo in orchestra quando studiavo alla Scuola popolare di musica di Testaccio. E mi ha insegnato molto. Quando si suona si tende a scappare in avanti, ad avere fretta invece è molto più difficile suonare piano, lentamente.



Amandla- Miles Davis. Disco tra gli ultimi di Miles Davis con musicisti meravigliosi … in questo bellissimo brano ( il titolo deriva dalla parola “Zulu “che significa “libertà “) Miles si trova a duettare e fare scambi di improvvisazione con Kenny Garrett…. Che gusto, non c’è una nota fuori posto!



Spanish go round - Kenny Garrett…(a proposito di Kenny Garrett, artista che ho seguito molto e conosciuto anche personalmente)… in questo brano c’è una bella atmosfera; il tema è semplice ma quello che colpisce è il tocco romantico e di gusto dell’assolo di Kenny Kirkland al pianoforte che esce fuori mentre il tema del sassofono continua in background… È un brano che suonavo anche con un mio vecchio gruppo per cui ne sono affezionata.



I will be here for you -Al Jarreau. Sono figlia degli anni 80 ( si capisce anche dalla mia playlist!) e ho ascoltato tanta musica soul / black di quel periodo e quindi questo è uno dei brani simbolo di tutto ciò che ho amato nell’adolescenza.



Velas Içadas - Ivan Lins. “Il tuo cuore è una barca con le vele issate, che vive all’ancora,non ha mai rischiato il vento e le grandi passioni” … tutto il romanticismo della musica brasiliana scoperto da poco da me grazie a Gio’ Marinuzzi, cantante e chitarrista di musica brasiliana con la quale ho un duo.



Hand in hand - Oregon. Il chitarrista e compositore Ralph Towner ha creato questo brano con delle progressioni armoniche di stile “ classico “ condita con i suoni di Trilok Gurtu, Paul Mc Candless e Glenn Moore. Magico.