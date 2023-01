Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Quanto conosciamo veramente di noi stessi? Cosa cerca di dirci la nostra parte sommersa? Stasera, da un piccolo particolare del mio volto, ho notato un'espressione che non riesco a decodificare fino in fondo e per un attimo ho avuto paura di non essere io. Il nostro corpo, il nostro volto è l'esempio lampante della forma che è sostanza, i nostri pensieri ci plasmano molto più di quanto possiamo percepire o immaginare e le nostre molteplici personalità, in eterna lotta tra di loro per emergere, possono influenzare il nostro aspetto. Una parte di me racconta del rapporto con la propria immagine. E’ il nostro terzo singolo in collaborazione con K- Conjog, pseudonimo di Fabrizio Somma, produttore discografico e compositore di musica elettronica.



Durante il lockdown abbiamo lavorato per la prima volta ad un disco di canzoni in italiano in uscita nel 2023 e “Una parte di me” è stato l’ultimo brano che abbiamo composto. Ci siamo sicuramente lasciati ispirare dall’elettronica francese per l’arrangiamento e ad un certo punto è stato naturale coinvolgere nella produzione K- Conjog con il quale condividiamo ascolti e passione per i sintetizzatori analogici.

Il brano è strutturato su una serie di arpeggi incatenati tra loro con una cadenza terzinata che conferisce un andamento ossessivo dalla ritmica incalzante. Il mastering è curato da Giovanni Roma ala Blob (L’Arte dei Rumori).



A differenza dei primi due singoli, il testo di questo brano non rispecchia le caratteristiche tipiche della canzone pop ma rappresenta una sorta di dialogo interiore con il riflesso della propria immagine. Questa indagine introspettiva è uno dei temi fondamentali di questo disco così come quella nostra particolare predisposizione ad esplorare i mondo dei sogni e l’inconscio che ritroveremo anche nelle altre canzoni. Il video è a cura di Robotina, duo creativo di animazioni dalla spiccata visione cyber noto tra l’altro per le numerose collaborazioni con l’iconica label Italians Do It Better (Chromatics, Desire, Glass Candy...). Il brano non era ancora del tutto finito ma c’era una prima stesura che avrebbe comunque dato l’idea della direzione che volevamo intraprendere. Così abbiamo pensato di contattarle. Alle ragazze è piaciuto subito e durante l’estate ci hanno lavorato. Nelle animazioni oltre a noi Golden Rain compaiono anche i loro volti.



Siamo un duo synth pop caratterizzato da voci dreamy, influenze ’80 ed elementi di computer music. Nel 2017 abbiamo pubblicato il primo EP in inglese e nel 2020 abbiamo lavorato alla colonna sonora del film “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino come attrice protagonista. Acclamato dalla critica, il film partecipa a numerosi festival in Italia e all’estero, ottenendo una nomination come miglior un colonna sonora al Fabrique du Cinema 2020. Questo disco in italiano si chiamerà “Il giorno dopo” come il primo singolo che insieme a “Guerra” e “Una parte di me” ne anticipano l’uscita. Scrivere in italiano ha rappresentato per noi una grande sfida dato che i nostri ascolti sono rivolti principalmente ad artisti stranieri ma di sicuro è stata una bellissima esperienza che ha tirato fuori una parte di noi che non riuscivamo ad esprimere in inglese. Ora che il disco è in uscita non vediamo l’ora di conoscere le reazioni e di portare in giro il nostro live.