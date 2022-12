I Coldplay hanno rivelato sui social cosa ascoltano in questo periodo

In che direzione andrà la musica dei Coldplay? Quale strada batterà stavolta la band britannica? Questo tweet scritto dall’account del gruppo usando la prima persona ci dice che Chris Martin e compagni sono aperti un po’ a tutto e non si precludono quasi nulla. La mini-selezione si apre con Yun, primo brano del disco d’esordio da solista di RM . Come il resto dei BTS , anche il rapper sudcoreano ha sempre avuto tanto affetto e supporto dai Coldplay, che sono stati tra le prime star occidentali a collaborare con gli alfieri del K-Pop. In Yun, RM trova un’altra madrina d’eccezione in Erykah Badu che regala una dimensione soul al pezzo. Badu sembrerebbe d’altra parte essere anche lei molto amata dalla band inglese visto che la cantante è presente pure da sola, con il suo inno femminista del 1997 Tyrone ovviamente nella sua storica versione live. In generale sembra che i Coldplay si stiano sempre più aprendo a influenze urban e a testimonianza di questo c’è l’inclusione nella playlist anche dell’artista giamaicano Bayka , presente con l’incrocio tra rap e dancehall She Like It.

Il pezzo di Bayka non è l’unica uscita più o meno recente ad aver attirato l’attenzione della band. Con i The 1975 sembra esistere quasi un’inevitabile attrazione, quasi le due band britanniche condividessero lo stesso seme e i Coldplay li vedessero come potenziali eredi. Già a gennaio Chris Martin aveva espresso il suo entusiasmo per Love It If We Made It, canzone dei colleghi datata 2018. Stavolta a essere segnalata dagli autori di The Scientist è invece Looking for Somebody (To Love), terza traccia dell’album pubblicato quest’anno dal gruppo formatosi a Manchester. I The 1975 non sono gli unici connazionali a essere stati ascoltati dalla band durante tutto il 2022 se è vero che, come a gennaio, anche questa volta i Coldplay hanno dichiarato il loro amore per Stormzy. Il rapper nato ai confini di Londra è amatissimo in patria dove ha inanellato collaborazioni con grandi nomi come Ed Sheeran, Tinie Tempah e… José Mourinho (che appare nel video di Mel Made Me Do It). I Coldplay per ora si sono limitati a inserire la sua Hide & Seek tra i loro brani preferiti dell’anno ma in futuro chissà che non nasca un prossimo incontro artistico da questo conclamato apprezzamento. Chiudono la mini-compilation Totally, singolo estratto dal disco d’esordio della rock band irlandese Inhaler, e l’r&b della giovane Kyoka con Hurt People. Dopo ormai quasi un quarto di secolo i Coldplay sono ancora in pista e mietono successi con una continuità invidiabile. Questa breve selezione ci aiuta a scoprire uno dei segreti di tanta longevità: la voglia di vivere nel proprio tempo, stando attenti sempre a quello che di nuovo accade intorno, ha permesso alla band di Yellow di restare rilevante fino ad oggi. Vedremo con cosa riemergeranno i nostri eroi da questo periodo in studio ma una cosa è certa: non aspettatevi un disco che sembri uscito da un’altra epoca. I Coldplay vivono nel presente e ambiscono a darci sempre anche un assaggio di futuro.