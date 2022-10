Coldplay, al cinema il concerto di Buenos Aires

Con due spettacoli il 29 ottobre i fan italiani potranno ascoltare comodamente in poltrona i grandi successi della band inglese protagonista di uno show da record Condividi

Conto alla rovescia per i fan italiani dei Coldplay che sabato 29 ottobre sono invitati nelle sale dei cinema The Space a prendere parte a un'esperienza davvero speciale. Come saprà chi ha già acquistato il biglietto, alle 16:30, nelle sale selezionate del noto circuito di cinema, partirà la diretta streaming dall'Estadio River Plate del concerto della band di Chris Martin; lo show, che avrà una durata di due ore e mezza, sarà poi trasmesso in replica nello stesso giorno, sempre al cinema, alle ore 20.

Il live argentino in streaming: un'esperienza unica approfondimento Coldplay, un loro concerto sarà proiettato in diretta nei cinema Sebbene manchino diversi mesi all'arrivo dei Coldplay in Italia, l'entusiasmo per il nuovo tour della band inglese è già percepibile ed è provato dalle vendite dei ticket per l'evento che unisce musica e grande schermo, ancora aperte online. La proiezione in sala del concerto potrebbe essere, dunque, l'unica occasione per quei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi un posto per le date di Napoli e Milano del prossimo giugno (tutte sold out nel giro di pochissimo) di ascoltare le hit storiche e i nuovi pezzi di Martin e compagni che con questa formula invitano gli appassionati della loro musica a vivere l'esperienza dello show, anche se a distanza. Non è certamente la prima volta che un concerto viene proiettato al cinema ma in questo caso, col live streaming, i Coldplay intendono fare un passo in avanti nel percorso sperimentale intrapreso nel campo dello spettacolo dal vivo. Ecologisti ed attenti a tutte le soluzioni green in grado di ridurre l'impatto ambientale dei loro show, i Coldplay offrono ai loro fan nel mondo un momento di condivisione che non prevede spostamenti chilometrici nè costi elevati o difficilmente sostenibili per tutti.

Lo straordinario repertorio dei Coldplay sul grande schermo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Oltre alla meraviglia di uno spettacolo unico nel suo genere che è diventato famoso tra i musicofili e gli addetti ai lavori per la sua grandiosità, fatta di coreografie, giochi di luci laser e fuochi d'artificio, il live show del Tour Music of the Spheres sarà l'occasione per ascoltare l'eccezionale repertorio della band inglese che da due decenni è saldamente ai vertici della musica mondiale. Oltre alle hit storiche, da Yellow a A Sky Full of Stars passando per Viva la Vida e The Scientist, veri e propri inni generazionali, gli spettatori potrebbero avere inoltre l'opportunità di sentire eseguito dal vivo The Astronaut, il singolo che i Coldplay hanno scritto insieme a Jin dei BTS, disponibile all'ascolto dal 28 ottobre e in vendita in versione fisica dal 2 dicembre.