La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Messina

Claudio Baglioni da cinquant'anni è uno degli artisti di maggior successo sulla scena nazionale. Le sue canzoni sono note a tutti e non è un errore definirlo un cantante universale, considerando il fatto che chiunque conosce almeno una sua canzone, dai più giovani ai più adulti. Le canzoni di Claudio Baglioni sono degli inni immortali all'amore che segnano la vita di milioni di persone da generazioni. Il tour in tutta Italia del cantautore è l'occasione per molti per fare un tuffo nel passato e per altri di immergersi in atmosfere nuove. Dopo un lunghissimo periodo di assenza, dovuto al Covid ma non solo, Claudio Baglioni è tornato sul palco per il tour Dodici Note Solo Bis. "Bis" perché si tratta della seconda tranche dopo quella estiva che ha regalato un grande successo al cantante. Questa sera, martedì 15 novembre, è atteso da migliaia di persone a Messina.

Claudio Baglioni in concerto a Messina, la scaletta approfondimento Premio Tenco, Claudio Baglioni: "Basta etichette, tolgono libertà" Se Claudio Baglioni dovesse inserire in una sola scaletta tutte le canzoni realizzate in carriera, sicuramente non basterebbero 24 ore. Il cantante ha una produzione straordinariamente ricca, che negli ultimi anni ha un po’ rallentato ma ciò non toglie nulla alla sua straordinaria carriera. La scelta dei brani per la scaletta di Messina e di tutto il tour Dodici Note Solo Bis è stata ben ponderata dall’artista in modo tale da alternare i brani più noti e più datati a quelli più recenti, contenuti nell’ultimo album di cui Baglioni sta curando la promozione. Fare la cernita non dev’essere stato facile, ci sarà sempre qualche canzone amata dai fan che il cantante non riesce a inserire nella sua scaletta ma, d’altronde, è giusto così davanti a un repertorio così ampio. La scaletta non è stata resa ufficiale ma al netto di eventuali cambiamenti, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente: Io sono qui Dodici note Acqua dalla luna Dagli il via Un nuovo giorno o un giorno nuovo Gli anni più belli Un po’ di più Amori in corso Come ti dirò Io non sono lì Quante volte Mal d’amore E adesso la pubblicità Io me ne andrei Con tutto l’amore che posso Quanto ti voglio Fammi andar via W l’Inghilterra Poster Uomini persi Ninna nanna nanna ninna Buona fortuna Noi no Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai? Uomo di varie età Strada facendo Avrai Mille giorni di te e di me Via La vita è adesso

I concerti del Dodici Note Solo Bis Il concerto a Messina è solo uno dei diversi appuntamenti di Claudio Baglioni in Sicilia prima di spostarsi in Puglia. E poi ancora è atteso a Torino, Fabriano, Ancona, Pescara, Ascoli Piceno, Asti, Genova, Parma, Mantova, Vicenza, Trento, Udine. Toccherà quasi tutte le province italiane, in alcuni casi con diversi concerti nella stessa provincia. La chiusura sarà il 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.