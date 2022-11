La location questa sera, lunedì 7 novembre, accoglie il cantautore per uno spettacolo già sold-out Condividi

Tra i cantanti italiani di maggior successo, Claudio Baglioni è senz'altro uno dei più amati. Per lui parla una carriera cinquantennale sempre sulla cresta dell'onda. È impossibile elencare ogni suo successo, ogni sua canzone che ha raggiunto le vette delle classifiche. Dopo un lunghissimo periodo di assenza, dovuto al Covid ma non solo, Claudio Baglioni è tornato sul palco per il tour Dodici Note Solo Bis, un evento che i fan del cantante attendono da mesi. Benché i concerti di Baglioni siano decine e si prolungheranno al prossimo anno, è già difficile riuscire a trovare i biglietti per la maggior parte degli eventi. Il tour arriva successivamente a quello estivo, il Dodici Note Solo, che ha visto Claudio Baglioni protagonista nei mesi precedenti con una sfilza di sold-out. Dopo la data zero di Caserta, Claudio Baglioni è atteso questa sera, lunedì 7 novembre, nell'incredibile cornice del teatro San Carlo di Napoli.

Claudio Baglioni in concerto a Napoli, la scaletta approfondimento Premio Tenco, Claudio Baglioni: "Basta etichette, tolgono libertà" Tutti conoscono almeno una decina, se non di più, canzoni di Claudio Baglioni. Cosa significa questo? Significa che la musica di Claudio Baglioni può essere definita come universale. Negli anni è diventato un cantante intergenerazionale, seguito sia dalle persone più adulte, che magari hanno cominciato ad appassionarsi alla sua musica quando erano giovanissime. Ma ci sono anche i giovani di oggi nel pubblico di Claudio Baglioni, proprio a sottolineare l’universalità della sua musica. Per la scaletta del 2022, Claudio Baglioni ha unito i brani del suo ultimo lavoro con le canzoni più note e di successo del suo repertorio: il risultato è una scaletta variegata, che se da una parte è funzionale alla promozione del nuovo disco Dodici Note dall’altra accompagna gli spettatori in un viaggio musicale senza eguali. La scaletta non è stata resa ufficiale ma al netto di eventuali cambiamenti, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente: Io sono qui Dodici note Acqua dalla luna Dagli il via Un nuovo giorno o un giorno nuovo Gli anni più belli Un po’ di più Amori in corso Come ti dirò Io non sono lì Quante volte Mal d’amore E adesso la pubblicità Io me ne andrei Con tutto l’amore che posso Quanto ti voglio Fammi andar via W l’Inghilterra Poster Uomini persi Ninna nanna nanna ninna Buona fortuna Noi no Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai? Uomo di varie età Strada facendo Avrai Mille giorni di te e di me Via La vita è adesso

I concerti del Tour Solo Bis 2022 GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo Napoli, Claudio Baglioni andrà a Salerno. Ma sarà solo l’inizio di un lunghissimo periodo di tour per il cantante, che nelle prossime settimane sarà atteso in Calabria, in Sicilia e Puglia. E poi ancora a Torino, Fabriano, Ancona, Pescara, Ascoli Piceno, Asti, Genova, Parma, Mantova, Vicenza, Trento, Udine. In nessuna città Claudio Baglioni ha previsto si fare doppie date, almeno per il momento. Ma toccherà quasi tutte le province italiane, in alcuni casi con diversi concerti nella stessa provincia. La chiusura sarà il 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.