La scaletta del concerto dei Negramaro a Bari

Seconda esibizione della band in Puglia, prima dell’ultimo sprint in attesa delle date europee Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Negramaro continuano il tour in giro per l’Italia e la prossima data sarà questa sera, lunedì 31 ottobre, a Bari. La band salentina è al suo primo tour dopo la pandemia, che ha fermato i concerti per due anni in Italia e in Europa. I Negramaro non sono comunque stati fermi in questi due anni e hanno continuato a lavorare, anche se non hanno fatto nuova musica. Tra i motivi, oltre al Covid, c’è anche lo stop di Lele Spedicato, storico membro dei Negramaro, che è stato fermo per alcuni mesi a causa di una malattia. Non appena lui si è detto pronto a tornare su un palco, i Negramaro hanno organizzato il tour, uno dei più lunghi di questo autunno. Benché questa sera si esibiscano nella “loro” Puglia, il concerto di Bari non avrà la stessa forza emotiva che ha avuto quello di Lecce, che per i Negramaro, salentini doc, è casa.

Negramaro in concerto a Catania, la scaletta approfondimento Negramaro in tour: “In Iran oggi non si può morire per un velo” Canzoni d’amore, canzoni social, canzoni introspettive. I Negramaro sono stati capaci di costruire un repertorio molto variegato, che spazia tra temi diversi tra loro. In questo modo sono riusciti a intercettare una varietà di pubblico molto ampia, non chiusa in compartimenti stagni ma comunque orientata in modo diverso in base alle canzoni del gruppo. Questo, se da un lato rappresenta un plus per la carriera dei Negramaro, dall’altra può diventare un ostacolo per la costruzione di una scaletta equilibrata e capace di incontrare i gusti di tutti i fan. Visti i numeri e i sold-out dei concerti, l’obiettivo è stato raggiunto dal gruppo salentino, capace di proporre una scaletta che piacesse a tutti, o quasi. Nonostante potrebbero esserci dei cambiamenti, la scaletta non dovrebbe discostarsi in maniera eccessiva da quella degli altri appuntamenti precedenti: Contatto La Cura del Tempo Fino all'imbrunire La Prima volta Per uno come me Meraviglioso Tu è mai successo L'amore qui non passa Nuvole e lenzuola Estate Un passo indietro Solo tre minuti Seu Cade la pioggia Quel posto che non c'è Amore che Torni Attenta Via le mani dagli occhi Parlami d'amore Solo per te L'Immenso Mentre tutto scorre