La scaletta del concerto di J-Ax a Gardaland

J-Ax torna sul palco e lo fa dal parco divertimenti di Gardaland in occasione della notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween. Il rapper milanese, infatti, questa sera, lunedì 31 ottobre, si esibirà in concerto nel più grande parco tematico italiano per un evento unico al di fuori del circuito dei tour. La sua presenza ha richiamato a Gardaland migliaia di persone, soprattutto ex giovani degli anni Novanta, pronti a rivivere i momenti di spensierata adolescenza. L'evento di Gardaland rappresenta quasi un vero e proprio ritorno sulle scene per J-Ax, che non fa un vero e proprio concerto dal 2019.

J-Ax in concerto a Gardaland, la scaletta approfondimento Gardaland Halloween, concerto di J-Ax in piazza Jumanji con RTL 102.5 J-Ax non ha al momento album in promozione, nemmeno nuovi lavori da proporre. L’ultima volta sul palco risale allo scorso giugno, quando ha organizzato con Fedez il concerto in piazza del Duomo a Milano. In quell’occasione, utile anche per suggellare la pace dopo anni di lontananza, i due si sono esibiti insieme sulle note di alcune canzoni che portano la doppia firma ma hanno anche duettato sui brani del rispettivo repertorio, proponendo versioni alternative che hanno mandato in delirio la folla. Non è chiaro se J-Ax stia lavorando a un nuovo album e, nel caso, quando è prevista la sua uscita. Sicuramente sul palco di Gardaland il rapper porterà le canzoni che hanno riscosso maggior successo nell’arco di oltre 20 anni di carriera, trascorsi tra gli Articolo 31 e la carriera da solista. Non è stata diramata una scaletta ufficiale per il concerto di Gardaland e non esistono concerti recenti dai quali poter estrapolare l’ordine di uscita dei brani di questa sera. L’unico riferimento è l’ultimo concerto di J-Ax a Mantova nel 2019, quando l’ordine di uscita fu il seguente: Timberland pro Rap n’ Roll Snob/L’Uomo Col Cappello/Vecchia Scuola Non è un film Piccoli per sempre Gente che spera Deca Dance/Immorale/Più Stile I love my bike Musica da rabbia Il bello d’esser brutti Uno di quei giorni Caramelle Vorrei Ma Non Posto / Senza Pagare Spirale ovale Domani smetto Un Urlo Non c’è rimedio 2030 Tranqi funky Domani Il funkytarro La mia ragazza mena L’italiano medio Volume Ohi Maria

Biglietti per J-Ax a Gardaland GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Tutto esaurito a Gardaland per la festa di Halloween e, quindi, anche per il concerto di J-Ax. Non c’è più la possibilità di comprare biglietti e anche per questo motivo la direzione ha rivolto un invito a chiunque volesse tentare di entrare comunque, acquistando i biglietti in loco: “Vi invitiamo a non presentarvi a Gardaland se non siete già in possesso di un titolo di accesso valido”.