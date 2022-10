La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Ferrara

L’artista si esibirà la sera di lunedì 31 ottobre per la promozione dell’ultimo album Caos Condividi

Fabri Fibra, questa sera, lunedì 31 ottobre, sarà in concerto a Ferrara nell'ambito del tour che lo sta portando a cantare in numerose città lungo lo stivale e le isole. Il tour è una soluzione promozionale del suo ultimo album Caos, che sta attirando l'attenzione di moltissimi utenti, anche non fan di Fabri Fibra, per la qualità della musica e dei testi. Quasi vent'anni fa, quando esplose il fenomeno Fabri Fibra, molti pensavano che sarebbe stato passeggero, che sarebbe stato uno dei tanti di passaggio nel firmamento della musica italiana. Invece, il rapper ha saputo conquistarsi la sua fetta di pubblico e anche se non ha più lo stesso mordente degli esordi, continua a soddisfare a pieno le aspettative di chi ama questo genere di musica.

Fabri Fibra in concerto a Ferrara, la scaletta approfondimento In "Universo" Neffa e Deda fanno rivivere con Fibra i Sangue Misto Fabri Fibra può essere considerato un veterano della musica rap in Italia anche se non un pioniere. Ci sono stati molti prima di lui che hanno sdoganato questo tipo di arte nel nostro Paese ma è incontrovertibile che Fabri Fibra sia uno dei capostipiti della nuova generazione di artisti di questo tipo. Nonostante la sua produzione musicale nel corso degli anni abbia subito un evidente rallentamento, questo non significa che non abbia nel suo arco una serie ampia di brani tra i quali scegliere quelli giusti per realizzare una scaletta accattivante ed entusiasmante. In questo tour, Fabri Fibra ha saputo mixare con sapienza i brani più recenti del nuovo album con quelli storici, ottenendo un risultato apprezzabile. Nonostante non sia ancora stata rilasciata una scaletta ufficiale, è facile ipotizzare che per il concerto di Firenze, Fabri Fibra ricalchi quanto fatto nelle precedenti date: Intro (cielo) GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra Cronico La pula bussò (Tradimento reloaded) Fenomeno Demo nello stereo Propaganda Stelle Pamplona Rap In Guerra / Applausi per Fibra Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana Come Vasco Bugiardo Cocaine Verso altri lidi Yoshi Caos Fotografia Calipso Vip In Trip La soluzione Panico Stavo pensando a te Luna piena Tranne te Dalla A Alla Z

Il tour di Fabri Fibra GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo Ferrara non ci saranno altre date del tour ma non è escluso che a breve l’artista proponga altri appuntamenti per le prossime settimane per promuovere il disco.