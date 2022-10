La scaletta del concerto dei Cure a Bologna

Prima esibizione in Italia la sera di lunedì 31 ottobre. La band rimarrà in Italia per un’altra manciata di altri giorni

Primo concerto italiano a Casalecchio di Reno per i Cure, che si esibiranno alle porte di Bologna nell’ambito del tour europeo in corso in queste settimane. La band rock inglese è una delle più amate del suo genere e torna in Italia a distanza di anni per un concerto che ha il sapore dell’evento. Il Lost World Tour rappresenta un ritorno sulle scene per la band, lontana da tempo ai live anche a causa del Covid che ha fermato la musica in tutta Europa. I Cure si sono formati nel 1978 nel Regno Unito e da 44 anni calcano le tavole dei palcoscenici con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta. Tutto questo nonostante nel corso degli anni ci siano stati innumerevoli cambi di formazione con l’unica costante del chitarrista e cantante Robert Smith.